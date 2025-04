Com a Tesla a cair a pique, Elon Musk defende “tarifas zero” entre EUA e Europa

Numa altura de crescentes tensões comerciais e imposição de novas taxas aduaneiras pelos EUA, Elon Musk expressou uma visão contrária, defendendo a criação de uma zona de comércio livre entre os EUA e a Europa. Magnata quer "tarifas zero".

A proposta de Musk para o comércio transatlântico

O CEO da Tesla, X, e SpaceX, Elon Musk, manifestou publicamente o seu desejo por uma relação comercial sem barreiras entre a Europa e os EUA. Numa videoconferência com Matteo Salvini, líder do partido italiano de direita 'Lega', Musk defendeu o que designou como uma "situação de tarifa zero", contrastando aparentemente com as recentes políticas protecionistas da administração norte-americana.

No final de contas, espero que se concorde que tanto a Europa como os Estados Unidos deveriam caminhar, idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de comércio livre entre a Europa e a América do Norte.

Afirmou o empresário.

Esta declaração surge num contexto de crescente protecionismo, nomeadamente após a administração norte-americana ter anunciado recentemente a aplicação de novas e significativas tarifas sobre bens importados - incluindo taxas de 10% sobre produtos do Reino Unido e 20% sobre os da União Europeia.

Impacto económico das novas barreiras comerciais

As medidas tarifárias anunciadas pelos EUA tiveram um impacto imediato e severo nos mercados financeiros internacionais. Estimativas indicam que cerca de 4,7 biliões de euros foram eliminados do valor das ações nos mercados bolsistas globais na sequência destas decisões.

O índice FTSE 100 da bolsa de Londres, por exemplo, encerrou a semana passada com uma queda acumulada superior a 7%, assinalando a pior performance semanal desde os momentos de pânico financeiro vividos durante a pandemia de COVID-19.

Vários setores foram particularmente afetados. Uma tarifa de 25% foi imposta sobre as exportações de automóveis do Reino Unido, bem como sobre produtos de aço e alumínio. Em resposta direta, a construtora britânica de automóveis de luxo Jaguar Land Rover confirmou no fim de semana ter feito uma "pausa" nas suas expedições de veículos para os EUA durante este mês.

Musk não poupa nas críticas

Paralelamente à sua posição sobre o comércio livre, Elon Musk não se coibiu de algumas críticas a figuras associadas às políticas comerciais da administração americana. Peter Navarro, um conselheiro comercial, foi um dos alvos. Após um utilizador, no X, salientar que Navarro possui um doutoramento em economia por Harvard, Musk respondeu de forma contundente:

Um doutoramento em Economia por Harvard é uma coisa má, não uma coisa boa.

Noutra interação na mesma plataforma, Musk desvalorizou as qualificações de Navarro, utilizando a expressão "ain't built shit" para sugerir uma alegada falta de realizações práticas por parte do mesmo.

Entretanto, as próprias ações da Tesla, uma das principais empresas lideradas por Musk, têm enfrentado um período difícil.

Desde a tomada de posse do Presidente em janeiro, as ações da fabricante de elétricos registaram uma desvalorização de 44%, refletindo, possivelmente, a instabilidade geral dos mercados, preocupações sobre o impacto das tarifas no setor automóvel e outros desafios específicos da empresa.

