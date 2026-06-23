Pixar quase apagou o filme Toy Story 2 inteiro com um simples comando de Unix

Em 1998, a Pixar esteve prestes a perder quase a totalidade do filme Toy Story 2 devido a um erro humano básico num comando de Unix. O desastre só foi evitado graças a uma cópia de segurança inesperada.

O comando fatal que iniciou o desastre na Pixar

Durante a produção do clássico de animação, em 1998, um colaborador executou acidentalmente o comando "/bin/rm -r -f" na pasta errada. Este comando do sistema operativo Unix instrui o sistema a eliminar tudo de forma recursiva e imediata, sem pedir qualquer confirmação ao utilizador.

Como a rede da empresa interligava várias máquinas, o processo propagou-se rapidamente e começou a varrer os ficheiros de produção do mapa. Oren Jacob, que era diretor técnico associado, assistiu em tempo real ao desaparecimento de personagens inteiras e cenários do ecrã.

A reação imediata foi desligar a energia geral do sistema para travar a eliminação em curso, mas o estrago já estava feito, com cerca de 90% do filme apagado.

A equipa tentou então recorrer ao sistema oficial de cópias de segurança, mas descobriu que este estava a falhar silenciosamente há bastante tempo sem que ninguém se tivesse apercebido.

Segundo Ed Catmull, co-fundador da Pixar, a ferramenta concebida para salvar o estúdio em caso de desastre tinha falhado precisamente quando era mais necessária.

A salvação inesperada vinda de casa

Quando o pânico se instalou, a solução surgiu de onde menos se esperava. Galyn Susman, a diretora técnica de supervisão do filme, tinha sido mãe recentemente e estava a trabalhar a partir de casa.

Para manter o fluxo de trabalho, ela tinha uma cópia do projeto num computador pessoal na sua residência, que era sincronizada regularmente. Susman e Jacob transportaram a máquina com o máximo cuidado para a sede da Pixar, onde conseguiram extrair uma versão funcional e atualizada do filme.

A recuperação exigiu dias de trabalho minucioso para verificar a integridade de milhares de ficheiros, mas evitou um atraso financeiro e criativo que poderia ter sido catastrófico para a empresa.

Este incidente histórico forçou a indústria do cinema e da tecnologia a reformular os seus métodos de segurança, implementando sistemas de redundância distribuída e testes automáticos de cópias de segurança.

Leia também: