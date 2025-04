Afinal o cenário é bem pior que o esperado! Vendas da Tesla caem 13%

Todos conhecem a posição fragilizada da Tesla atualmente. As últimas semanas da empresa têm sido complicadas, muito por culpa das posições do seu CEO, Elon Musk. Com o revelado dos últimos resultados financeiros, este cenário fica bem mais claro e está pior do que o esperado. A marca revelou que as vendas caíram 13% e que o cenário pode piorar ainda mais.

A empresa disse que produziu um total de 362.615 veículos nos primeiros três meses do ano, incluindo 345.454 veículos Model 3 e Model Y e 17.161 “outros modelos”, que incluem o Model S, Model X e Cybertruck. Revelou ainda que entregou um total de 336.681 veículos, incluindo 323.800 Model 3 e Model Y e 12.881 outros veículos. É um declínio de 12,9% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

Foi o pior relatório de produção e entrega da Tesla em três anos. Os analistas esperavam que a Tesla reportasse entregas no trimestre de 377.592 veículos, abaixo dos 386.810 veículos do ano passado, de acordo com um consenso dos analistas compiladas pela Tesla. Comparado com o desempenho da Tesla no primeiro trimestre de 2023, de 422.875 entregas, as vendas da empresa caíram mais de 20%.

A Tesla disse que as entregas foram impactadas pela mudança de produção do Model Y atualizado, que começou recentemente a chegar aos clientes. Mas os problemas da marca parecem ir muito além disso. O relatório surge após semanas de sinais preocupantes para a fabricante automóvel elétrica.

Produção Entregas Model 3/Y 345.454 323.800 Outros modelos 17.161 12.881 Total 362.615 336.681

O preço das ações da Tesla caiu quase 36% do seu valor desde o início do ano, a terceira queda mais acentuada nos 15 anos da empresa no mercado público. A crise eliminou quase 460 mil milhões de dólares do valor de mercado da empresa e cortou mais de 100 mil milhões de dólares do património líquido de Elon Musk.

Houve outros sinais preocupantes antes do relatório do primeiro trimestre. As vendas da Tesla na Europa em janeiro e fevereiro caíram quase 43% em termos homólogos, de acordo com os dados de registo da UE. Na China, as vendas caíram durante uma boa parte do trimestre até à última semana, quando os registos de seguros de veículos dispararam.

Os problemas da Tesla devem-se, em parte, à posição de Musk no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), um esforço para reduzir o "desperdício e a fraude" no governo. Este parece ter como principal objetivo eliminar algumas medidas aplicadas por governos anteriores. O CEO da Tesla também difundiu teorias racistas nas redes sociais e tomou posições mais extremadas o que fez cair a sua popularidade.