Vendas da Tesla na Europa afundam para valores mínimos dos últimos 4 anos

A Tesla passa por um período muito complicado. As posições extremas do seu líder e a associação a Donald Trump têm levado a uma opinião negativa e a ataques a stands e carros da marca. Associado a isso estão as vendas, que agora atingiram valores nunca pensados. Na Europa atingiram mínimos dos últimos 4 anos.

As vendas da Tesla em França e na Suécia caíram pelo terceiro mês consecutivo em março. Isto contribuiu para os números de vendas mais baixos do primeiro trimestre nos dois países desde 2021 para a marca de carros elétricos de Elon Musk.

Os registos de março da Tesla caíram 37% em França, para 3.157, num mercado em queda de 15%, de acordo com a associação industrial francesa Plateforme Automobile. Na Suécia, as vendas da Tesla caíram 64%, para o 911, segundo dados de registo da Mobility Sweden. As vendas da Tesla caíram noutros mercados europeus. Na Dinamarca, os registos caíram 66%. Na Noruega, as vendas caíram 1%.

Vendas da Tesla em março aumentaram em Itália, Espanha e Portugal

Espanha e Portugal contrariaram a tendência, ajudados pela maior procura de veículos eletrificados, incluindo carros totalmente elétricos, como os modelos Tesla, e híbridos. Em Espanha, as vendas da Tesla aumentaram 34% em março, embora as vendas da empresa durante o primeiro trimestre tenham caído 12%. Em Portugal, os registos da Tesla subiram 2%, mas caíram 26% no trimestre.

A Tesla também teve um bom mês de março em Itália, com registos 51% superiores, mas 6,8% inferiores no trimestre. As vendas trimestrais caíram 41% em França, 55% na Suécia, 13% na Noruega, 56% na Dinamarca e 50% nos Países Baixos. A quota de mercado da Tesla em França caiu para 1,63% no primeiro trimestre. Perdeu terreno para a BYD e outros fabricantes chineses, cuja quota de mercado total subiu para 3,19%.

O futuro da marca e a concorrência

Os analistas esperam que os dados de outros mercados europeus desta semana forneçam mais pistas sobre os números de entrega global do primeiro trimestre do grupo e o sentimento dos consumidores em relação à marca. As candidaturas para os principais mercados europeus, incluindo a Alemanha e o Reino Unido, serão divulgadas no final desta semana.

Atualmente, a Tesla enfrenta uma série de desafios na Europa. Tem uma linha menor e mais antiga, enquanto os fabricantes de automóveis tradicionais e as marcas chinesas lançam novos modelos elétricos, geralmente mais baratos. Os fabricantes de automóveis da Europa tentam capitalizar o declínio da Tesla com vários modelos mais baratos, incluindo o R5 E-Tech da Renault de 25.000 euros e o citadino Citroen e-C3 da Stellantis de 23.300 euros.