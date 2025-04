Google quer que a Gemini ajude os mais novos com os trabalhos de casa

A IA generativa da Gemini pode em breve ganhar mais novidades. Desta vez o que está a ser preparado é um modo infantil dedicado aos mais novos. Isto não só deve adaptar a experiência de utilização para crianças e os conteúdos gerados, como também integrá-la no sistema Family Link da Google e do Android.

A Google apostar de forma muito especial no seu chatbot com inteligência artificial generativa, a Gemini. Após abrir o Gemini 2.5 Pro ao público, a empresa de Mountain View está agora a trabalhar numa integração concebida para crianças.

Pela primeira vez foi encontrada informação dedicada a esta novidade da Google para a Gemini. Foi ao examinar de forma atenta o código da versão mais recente da aplicação da Google para Android (16.12.39). Na aplicação da Google, sequências de texto, supostamente escritas pelos programadores, parecem estar a preparar-se para a chegada de um modo infantil.

Isto inclui várias novas funcionalidades para se integrar com os mais novos e com as suas necessidades. Assim, teremos a chegada de um ecrã inicial dedicado para as crianças, bem como uma funcionalidade de criação de histórias, a possibilidade de fazer perguntas e obter ajuda com os trabalhos de casa.

Embora a Gemini já possa fazer estas coisas, o código sugere que a Google está a planear "políticas de conteúdo mais fortes e proteções padrão". O conteúdo produzido pela Gemini poderia, naturalmente, ser adaptado à idade do utilizador, tal como os conselhos fornecidos pela IA generativa, caso envolvessem uma noção de risco.

A recolha de dados também é mencionada no código encontrado, mas, deverá ter um tratamento especial e diferenciado para este novo modo. Espera-se que Google possa adaptar esta parte para melhor atender às expectativas dos pais sobre este assunto, cada vez mais presente e importante.

Recorde-se que o Android oferece várias soluções para os pais. É possível configurar um Google Kids Space, por exemplo, ou criar uma conta Google para uma criança com menos de 13 anos, gerida diretamente pelos pais através do Family Link. Provavelmente é numa destas funcionalidades que a Google Gemini para crianças encontrará o seu lugar.