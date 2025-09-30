Microsoft quer mesmo tornar o “vibe working” uma realidade

A Microsoft está a introduzir um novo paradigma de trabalho, o "vibe working", inspirado na colaboração assistida por inteligência artificial (IA). Este conceito procura transformar a forma como os utilizadores interagem com as aplicações do Office, promovendo uma colaboração mais fluida entre o humano e o agente de IA.

Uma nova forma de colaboração com a IA

A gigante tecnológica parece estar a inspirar-se nos fluxos de trabalho impulsionados por IA, conhecidos no mundo da programação como "vibe coding", e propõe-se agora a instituir o "vibe working". Embora a designação possa parecer invulgar, a proposta é clara: integrar a IA de forma mais profunda no ambiente de trabalho.

Contudo, esta abordagem levanta questões pertinentes, como a real qualidade dos resultados gerados por IA ou o impacto a longo prazo na nossa capacidade de aprendizagem e desenvolvimento de competências. Enquanto estas questões permanecem em aberto, a Microsoft avança com a sua visão.

Através do Office Agent, integrado nas aplicações do Office, ou do chat do Copilot, os utilizadores podem iniciar um documento com uma simples instrução (prompt) e, a partir daí, trabalhar de forma iterativa com o Copilot para desenvolver o produto final.

A Microsoft descreve este processo como o "novo padrão de trabalho para a colaboração entre humanos e agentes". A ferramenta, em modo agente, já suporta fluxos de trabalho no Excel e no Word, com a promessa de que o suporte para o PowerPoint chegará em breve.

Por outro lado, o Office Agent, via chat do Copilot, já é compatível com o PowerPoint e o Word, esperando-se a integração com o Excel no futuro.

A promessa da Microsoft de democratizar o Excel

A empresa argumenta que "todo o poder do Excel" tem estado, historicamente, reservado a utilizadores experientes, e promete que um Modo Agente capaz de "falar a linguagem do Excel" irá alterar radicalmente este cenário.

No entanto, os dados partilhados durante o anúncio geram alguma reflexão. Segundo a Microsoft, o modo agente do Copilot no Excel atingiu uma precisão de 57,2% no benchmark SpreadsheetBench. Este valor é comparado com uma pontuação humana de 71,3%, embora a empresa não especifique se esta pontuação se refere a utilizadores médios, a especialistas em Excel, ou qual a amostra de utilizadores considerada.

Independentemente do contexto, são valores que levantam algumas questões quanto à sua eficácia imediata.

Leia também: