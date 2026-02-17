IA chega à igreja: Vaticano implementa tradução em tempo real com a tecnologia

A Basílica de São Pedro passou a disponibilizar um serviço de tradução simultânea, apoiado por inteligência artificial (IA), para todos os que participam nas cerimónias litúrgicas.

Uma ponte entre a IA e a igreja

A instituição uniu esforços com a Translated, uma prestigiada empresa de serviços linguísticos, para oferecer traduções em direto num total de 60 idiomas. Esta colaboração visa transformar a acessibilidade na Basílica Papal, permitindo que peregrinos de todos os cantos do globo compreendam a liturgia na sua língua materna.

O Cardeal Mauro Gambetti, Arcipreste da Basílica de São Pedro, destacou que esta iniciativa reforça a missão de acolhimento da Igreja Católica. Em comunicado, o Cardeal afirmou que, ao disponibilizar uma ferramenta com IA que auxilia na compreensão da palavra sagrada, a Basílica cumpre a sua vocação universal.

Sublinhou ainda que o engenho humano, quando guiado pela fé, pode tornar-se um poderoso instrumento de comunhão e união entre os povos, especialmente neste ano centenário em que a Igreja olha para o futuro com discernimento.

Acessibilidade e tecnologia de ponta

A utilização deste sistema foi desenhada para ser intuitiva e prática. Os visitantes necessitam apenas de efetuar a leitura de um código QR para aceder instantaneamente às traduções, tanto em formato de áudio como de texto.

O serviço não exige a instalação de qualquer aplicação adicional, funcionando diretamente através de uma página web no dispositivo do utilizador.

Esta inovação assenta na "Lara", uma ferramenta de IA lançada pela Translated em 2024. De acordo com a empresa, esta tecnologia foi desenvolvida para operar com a precisão e a sensibilidade cultural de mais de 500.000 tradutores profissionais nativos, garantindo que a essência da mensagem litúrgica seja preservada em cada tradução.

