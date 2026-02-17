Operação “Maledicência”: constituição de arguido por acesso ilegítimo e dano informático

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, desencadeou uma operação no passado dia 12 de fevereiro, na qual foi constituído um arguido, alegado autor de crimes de difamação, denúncia caluniosa e falsidade informática.

Apreendido ao arguido um telemóvel descartável e vário equipamento informático

A diligência foi desencadeada na sequência de fortes indícios da criação e utilização de uma conta de correio eletrónico através da qual terão sido difundidos conteúdos atentatórios do bom nome e reputação do ofendido, contendo imputações falsas suscetíveis de o prejudicar pessoal e profissionalmente.

As comunicações terão sido remetidas a diversos destinatários, incluindo órgãos de comunicação social, com o propósito de ampliar a sua divulgação pública.

No decurso da operação “Maledicência”, em resultado da busca domiciliária levada a cabo na residência do visado, localizada no concelho de Viana do Castelo, foram identificados e apreendidos um telemóvel descartável e equipamento informático presumivelmente utilizados na prática dos factos sob investigação, designadamente na criação e utilização da conta de correio eletrónico em causa.

Esta ação contou ainda com o apoio de peritos informáticos – Especialistas de Polícia Científica da PJ, que efetuaram uma análise preliminar, in loco, à documentação e aos equipamentos informáticos que estão agora a ser objeto de uma análise técnico-pericial mais minuciosa, tendo em vista o cabal apuramento da verdade material.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Viana do Castelo.