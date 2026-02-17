PplWare Mobile

Passatempo de Carnaval: temos dois Go Pods ANC para oferecer

Passatempos

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Luis Lopes says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 13:18

    Mamãe Eu Quero: Popularizada por Carmen Miranda

    Responder
  2. Luís Sousa says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 13:20

    “Mamãe Eu Quero” é o clássico que toda a gente conhece.

    Responder
  3. Gonçalo Soares says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 13:43

    Mamãe eu quero

    Responder
  4. Amaro Romão says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:09

    Mamãe Eu Quero – da famosa Carmen Miranda

    Responder
  5. Paulo Simões says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:14

    Ó Abre Alas

    Responder
  6. Vanda Simões says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:16

    Cabeleira do Zezé

    Responder
  7. Paulo Costa says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:18

    Cidade Maravilhosa

    Responder
  8. Gonçalo Simões says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:18

    Me Dá Um Dinheiro Aí

    Responder
  9. Paulo Cunha Costa says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:22

    Cidade Maravilhosa

    Responder
  10. Mário Batista says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:38

    Ô Abre Alas – Chiquinha

    Responder
  11. Rui says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:49

    Mamãe Eu Quero

    Responder
  12. paulo oliveira says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:50

    Mamãe eu quero mamar 🙂

    Responder
  13. Ramiro Carrilho says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 14:54

    Samba do Rio de Janeiro

    Responder
  14. Roberto Palhinha says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 15:04

    Mamãe eu quero

    Responder
  15. Nelson Fernandes says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 15:13

    Mamãe eu Quero

    Responder
  16. Carlos Ribeiro says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 15:21

    Só pode ser “Cidade Maravilhosa”

    Responder
  17. Marta says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 15:24

    Cidade Maravilhosa

    Responder
  18. Nuno Sousa says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 15:35

    Mamãe eu quero

    Responder

