Passatempo de Carnaval: temos dois Go Pods ANC para oferecer

A folia está no auge e a alegria sente-se em cada detalhe. Entre máscaras, cores e sorrisos, a celebração ganha ainda mais vida. Uma vez que este é o momento perfeito para partilhar surpresas e espalhar boa energia, temos dois Go Pods ANC para oferecer aos dois leitores mais sortudos. Participe no passatempo!

Os JLab Go Pods ANC são auriculares true wireless que integram cancelamento ativo de ruído híbrido, modo ambiente para ouvir o exterior e ligação Bluetooth 5.4 com multiponto, permitindo alternar entre dispositivos de forma simples.

Leve e compacto, o formato in-ear com haste foi desenhado para uso diário, acompanhado por controlos táteis e personalização através da app da marca.

Em termos de som, os Go Pods ANC utilizam drivers dinâmicos de 10 mm que privilegiam graves presentes e um volume elevado, mantendo médios e agudos equilibrados para música, vídeos ou chamadas.

O cancelamento de ruído consegue reduzir bem ruídos constantes do dia a dia, como transportes ou ambientes urbanos, e a qualidade das chamadas é, também, reforçada por microfones com redução de ruído dedicados.

Com uma bateria de 350 mAh, a autonomia pode chegar a cerca de 7,5 horas por carga sem ANC, ou cerca de cinco horas com o cancelamento ativo ligado, totalizando até 26 horas com a caixa de carregamento ou 18 horas com ANC.

A certificação IP55 contra suor e salpicos torna-os adequados para deslocações e exercício.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da JLab no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Qual é a melhor música de Carnaval? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 17 de fevereiro às 13h e termina no dia 22 de fevereiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Carnaval: Go Pods ANC