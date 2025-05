Passatempo 20 anos Pplware: ganhe um Pebble da Logitech

Mais um prémio em parceria com a Logitech. Desta vez, juntámo-nos à marca para oferecer um Pebble, um rato fino e compacto, com um botão personalizável. Tente a sua sorte!

Construído em plástico reciclável, este rato é definitivamente fino e compacto, com 106,7 mm de altura, 58,7 mm de largura e 26,62 mm de profundidade. Os 76 g de peso fazem com que este modelo seja confortavelmente leve.

Ideal para qualquer utilizador, por ser ambidestro, o Pebble da Logitech permite alternar entre até três dispositivos e possui ainda um botão personalizável.

Este Pebble da Logitech assegura um intervalo entre 400-4000 dpi, sendo este ajustável, com incrementos de 100 dpi. Além disso, a Tecnologia Silent Touch torna o clique discreto.

Compatível com Windows, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS e Linux, o Pebble funciona ainda com Chromebook, e conecta-se via Bluetooth.

Passatempo 20 anos Pplware: Pebble da Logitech