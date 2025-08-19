A ESET está a oferecer subscrições anuais. Veja como pode ganhar!

A maior empresa europeia de cibersegurança quer garantir que mais utilizadores usufruam de uma proteção digital incomparável. No Pplware, por exemplo, enquanto utilizadores há muitos anos das soluções ESET, podemos atestar a qualidade do seu serviço. Por isso mesmo, é com muito agrado que anunciamos que a ESET decidiu oferecer três subscrições anuais da ESET HOME SECURITY PREMIUM, uma das soluções favoritas dos seus consumidores.

Com um valor de mercado fixado nos 49,99€/ano, o ESET HOME SECURITY PREMIUM representa uma mais-valia incomensurável, ao garantir uma proteção proativa rica em funcionalidades, mas leve, para a sua vida digital.

Encripte dados, proteja transações online, bloqueie burlas e elimine malware com o premiado antivírus. Bloqueie e localize facilmente dispositivos ou monitorize o seu estado de segurança.

Desfrute de privacidade aprimorada com uma VPN integrada, Proteção de Privacidade e Navegação e Proteção de Pastas. Protege dispositivos Windows, Mac, Android e iOS.

Temos três subscrições anuais da ESET HOME SECURITY PREMIUM para oferecer

Para se habilitar a ganhar uma destas subscrições - e uma bolsa de laptop recheada de brindes para acompanhar - são apenas necessários três passos: