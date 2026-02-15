Passatempo Dia dos Namorados: ganhe uma Pistola de Massagem

Porque uma data não chega para contar todas as histórias nem para viver todas as surpresas, temos mais uma prenda para prolongar o espírito romântico. Participe no passatempo e habilite-se a ganhar uma pistola de massagem da iServices.

A pistola de massagem da iServices é um gadget portátil pensado para relaxamento muscular e recuperação após esforço físico ou longos períodos de tensão corporal.

O equipamento foi desenvolvido para uso doméstico e casual, com foco na facilidade de utilização e no alívio rápido de dores em zonas como pescoço, costas, ombros e pernas.

O design é compacto, leve e ergonómico, permitindo utilizá-la facilmente em casa, no trabalho ou depois de um treino mais exigente.

Destaque para o modo de aquecimento da pistola de massagem

A pistola de massagem oferece seis níveis de intensidade, ajustáveis conforme a sensibilidade ou a profundidade da massagem pretendida.

Além disso, inclui várias cabeças amovíveis, cada uma pensada para grupos musculares diferentes, desde músculos grandes até zonas mais específicas como tendões ou plantas dos pés.

A massagem funciona através de vibração e percussão, ajudando a estimular a circulação sanguínea e a reduzir a sensação de rigidez muscular.

Um dos destaques deste modelo é o modo de aquecimento integrado, com três níveis de temperatura que podem atingir aproximadamente 38 °C, 42 °C e 46 °C, acompanhados por indicação num ecrã LCD.

O calor aumenta o conforto durante a utilização e contribui para o relaxamento muscular, sobretudo em massagens mais prolongadas.

Em termos de autonomia, a bateria permite cerca de até cinco horas de utilização, sendo carregada por USB-C, o que facilita o carregamento com cabos comuns.

No geral, trata-se de um dispositivo de massagem simples, mas pensado para bem-estar diário e relaxamento, destacando-se pela portabilidade e facilidade de uso.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da iServices no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Relaxar em casa ou recuperar depois do treino, em que situação esta pistola de massagem seria ideal? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 15 de fevereiro às 12h e termina no dia 20 de fevereiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo Dia dos Namorados: Pistola de Massagem