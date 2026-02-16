Passatempo de Carnaval: temos um OPPO Find X9 para oferecer
A folia do Carnaval invade ruas e casas, trazendo alegria e animação para todos. Entre risos e música, temos uma prenda para entrar no espírito carnavalesco. Participe e habilite-se a ganhar um OPPO Find X9.
O OPPO Find X9 apresenta um design elegante e ergonómico, com o sistema de câmaras agora no canto superior esquerdo e módulos mais compactos do que na geração anterior. A traseira integra vidro de peça única ligado à moldura metálica e molduras simétricas muito finas em torno do ecrã.
No interior, o smartphone utiliza uma nova arquitetura interna que maximiza o espaço para componentes e permite maior capacidade de bateria. O Find X9 inclui uma bateria de 7025 mAh, significativamente maior do que antes, graças à tecnologia de bateria de silício‑carbono de alta densidade.
Está equipado com o processador MediaTek Dimensity 9500, construído em tecnologia de 3 nm e com arquitetura de oito núcleos, oferecendo desempenho sólido para tarefas diárias, jogos e multitarefa.
O ecrã plano de nova geração oferece uma experiência visual imersiva, com bordas finas e proteção robusta. A construção incorpora materiais resistentes, incluindo vidro Corning Gorilla e certificações de resistência à água e quedas, garantindo durabilidade.
Com um ecrã AMOLED de 6,59 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e alta luminosidade, o OPPO Find X9 oferece conectividade 5G, vários níveis de RAM e armazenamento, e corre ColorOS 16, baseado em Android 16.
O Find X9 traz uma câmara traseira tripla com sensores de 50 MP, incluindo lente telefoto, grande angular e ultra grande angular, além de uma câmara frontal de 32 MP.
Requisitos e Regras de participação
Requisitos:
1 - Seguir a conta da OPPO no Instagram.
2 - Subscrever a newsletter do Pplware.
3 - Responder à seguinte questão: Que disfarce de Carnaval fotografaria com este OPPO Find X9?
Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo.
Regras:
O passatempo tem início dia 16 de fevereiro às 12h e termina no dia 21 de fevereiro às 23h59.
O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.
Este OPPO Find X9 seria o telefone ideal para fotografar todas as crianças que aproveitam este Carnaval para viver por um dia na pele dos seus heróis preferidos.
Fotografaria os Caretos de Podence.
Eu iria para o clássico… matrafona
Com o OPPO Find X9, fotografava alguém mascarado de inspetor da ASAE numa tasca, porque com este OPPO Find X9 até as multas iam sair em alta definição.
Fotografaria as Matrafonas
Qualquer um
Fotografava alguém vestido de QR Code gigante que, ao ser lido pelo OPPO Find X9, levaria diretamente à página do Pplware. Seria a prova de que a fotografia e a conectividade deste smartphone são instantâneas.
Super‑Herói em Cena de Ação
a Pergunta deveria ser que disfarce não fotografia eu com uma câmara tão boa e com uma bateria tão grande como a do OPPO Find X9
A grandiosa parteira de Vizela
Palhaço
A minha filhota
Fotografaria as Matrafonas
Umas belas matrafonas e umas mulheres a sambar
Máscaras detalhadas, maquiagem elaborada ou pintura facial.
Iria mascarado de powerbank, so para ver quem duraria mais, eu ou OPPO Find X9
Com o smartphone OPPO Find X9 fotografaria a primeira pessoa que visse disfarçada de saco do Lidl
Com o Oppo Find X9 fotografava os sorrisos de todos os que estão disfarçados do que mais gostam.
Com o OPPO Find X9, eu apostava um disfarce que tirasse partido da câmara cores vibrantes, brilho, contraste e movimento, fotografava os cabeçudos deste pais .
Fotografava um OPPO Find X9 disfarçado de iPhone 😀
Tesla Optimus
Com um OPPO seria carnaval todos os dias…
fotografaria os caretos
Os bastidores do carnaval de Ovar
Fotografaria a máscara de Zorro.
Se eu fosse o OPPO Find X9, iria disfarçar-me de Oneplus 15!
Arlequim
Matrafona
Temos muitas coisas para fotografar, mas nesta altura nada como algo alusivo ao nosso carnaval mais português, os Caretos de Podence
Com o OPPO Find X9 eu fotografava o carnaval de Torres Vedras
Fotografava o enterro do entrudo
Iria tirar uma selfie minha e na minha mulher disfarçados de sereia e sereia que é o nosso fato deste ano
O de trabalhadora que não tem direito ao Carnaval
Matrafona
As belas das sambistas
Com o meu novo OPPO Find X9, cada clique vai revelar a alegria e o verdadeiro significado do carnaval. Dias para sermos livres, autênticos e sem medo de julgamentos.
Sem dúvida a minha filha de Elsa da Frozen
Para fotografar todos os foliões do Carnaval
Disfarce à lelo!
Com todas as cores que possa captar com a OPPO Find X)
Fotografava os Nicolas Maduro’s de Nike Tech.
Iria fotografar um disfarce de de um pirilampo
Vestia um OPPO find x9 e tirava uma selfie só para ver que o telemóvel ficava bem comigo
Batman
Fotografava o Carnaval de Veneza
Com o oppo find x9 pro fotografia a esbelta cidade do porto de ponta a ponta
Caretos.