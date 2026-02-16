Passatempo de Carnaval: temos um OPPO Find X9 para oferecer

A folia do Carnaval invade ruas e casas, trazendo alegria e animação para todos. Entre risos e música, temos uma prenda para entrar no espírito carnavalesco. Participe e habilite-se a ganhar um OPPO Find X9.

O OPPO Find X9 apresenta um design elegante e ergonómico, com o sistema de câmaras agora no canto superior esquerdo e módulos mais compactos do que na geração anterior. A traseira integra vidro de peça única ligado à moldura metálica e molduras simétricas muito finas em torno do ecrã.

No interior, o smartphone utiliza uma nova arquitetura interna que maximiza o espaço para componentes e permite maior capacidade de bateria. O Find X9 inclui uma bateria de 7025 mAh, significativamente maior do que antes, graças à tecnologia de bateria de silício‑carbono de alta densidade.

Está equipado com o processador MediaTek Dimensity 9500, construído em tecnologia de 3 nm e com arquitetura de oito núcleos, oferecendo desempenho sólido para tarefas diárias, jogos e multitarefa.

O ecrã plano de nova geração oferece uma experiência visual imersiva, com bordas finas e proteção robusta. A construção incorpora materiais resistentes, incluindo vidro Corning Gorilla e certificações de resistência à água e quedas, garantindo durabilidade.

Com um ecrã AMOLED de 6,59 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e alta luminosidade, o OPPO Find X9 oferece conectividade 5G, vários níveis de RAM e armazenamento, e corre ColorOS 16, baseado em Android 16.

O Find X9 traz uma câmara traseira tripla com sensores de 50 MP, incluindo lente telefoto, grande angular e ultra grande angular, além de uma câmara frontal de 32 MP.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da OPPO no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Que disfarce de Carnaval fotografaria com este OPPO Find X9? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 16 de fevereiro às 12h e termina no dia 21 de fevereiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Carnaval: temos um OPPO Find X9 para oferecer