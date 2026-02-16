PplWare Mobile

Passatempo de Carnaval: temos um OPPO Find X9 para oferecer

· Passatempos 47 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Mário Montes says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:11

    Este OPPO Find X9 seria o telefone ideal para fotografar todas as crianças que aproveitam este Carnaval para viver por um dia na pele dos seus heróis preferidos.

    Responder
  2. Fernando Capela says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:12

    Fotografaria os Caretos de Podence.

    Responder
  3. Hugo Costa says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:15

    Eu iria para o clássico… matrafona

    Responder
  4. José cascalheira says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:16

    Com o OPPO Find X9, fotografava alguém mascarado de inspetor da ASAE numa tasca, porque com este OPPO Find X9 até as multas iam sair em alta definição.

    Responder
  5. Pedro Pinheiro says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:20

    Fotografaria as Matrafonas

    Responder
  6. Antonio says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:21

    Qualquer um

    Responder
  7. Marco Matos says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:28

    Fotografava alguém vestido de QR Code gigante que, ao ser lido pelo OPPO Find X9, levaria diretamente à página do Pplware. Seria a prova de que a fotografia e a conectividade deste smartphone são instantâneas.

    Responder
  8. Amaro Romão says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:28

    Super‑Herói em Cena de Ação

    Responder
  9. Pedro Coelho says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:29

    a Pergunta deveria ser que disfarce não fotografia eu com uma câmara tão boa e com uma bateria tão grande como a do OPPO Find X9

    Responder
  10. Ze Nandoooo says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:30

    A grandiosa parteira de Vizela

    Responder
  11. J says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:42

    Palhaço

    Responder
  12. Duarte Santos says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:46

    A minha filhota

    Responder
  13. João Ferreira says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:50

    Fotografaria as Matrafonas

    Responder
  14. André Campos says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:50

    Umas belas matrafonas e umas mulheres a sambar

    Responder
  15. Luis Filipe says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:53

    Máscaras detalhadas, maquiagem elaborada ou pintura facial.

    Responder
  16. Carlos says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:58

    Iria mascarado de powerbank, so para ver quem duraria mais, eu ou OPPO Find X9

    Responder
  17. Ricardo Cardoso says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 12:58

    Com o smartphone OPPO Find X9 fotografaria a primeira pessoa que visse disfarçada de saco do Lidl

    Responder
  18. Filipe Miranda says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:08

    Com o Oppo Find X9 fotografava os sorrisos de todos os que estão disfarçados do que mais gostam.

    Responder
  19. Dulcinio Oliveira says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:10

    Com o OPPO Find X9, eu apostava um disfarce que tirasse partido da câmara cores vibrantes, brilho, contraste e movimento, fotografava os cabeçudos deste pais .

    Responder
  20. Carlos Almeida says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:28

    Fotografava um OPPO Find X9 disfarçado de iPhone 😀

    Responder
  21. Ricardo says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:33

    Tesla Optimus

    Responder
  22. Luis Lopes says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:46

    Com um OPPO seria carnaval todos os dias…

    Responder
  23. ricardo says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:46

    fotografaria os caretos

    Responder
  24. Carlos Ribeiro says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:48

    Os bastidores do carnaval de Ovar

    Responder
  25. Nuno Fonseca says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:57

    Fotografaria a máscara de Zorro.

    Responder
  26. João Andrade says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 13:58

    Se eu fosse o OPPO Find X9, iria disfarçar-me de Oneplus 15!

    Responder
  27. Pedro Miguel Tavares says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:03

    Arlequim

    Responder
  28. Nelson Fernandes says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:05

    Matrafona

    Responder
  29. Rui Martins says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:10

    Temos muitas coisas para fotografar, mas nesta altura nada como algo alusivo ao nosso carnaval mais português, os Caretos de Podence

    Responder
  30. Fernando Piedade says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:13

    Com o OPPO Find X9 eu fotografava o carnaval de Torres Vedras

    Responder
  31. João Almeida says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:15

    Fotografava o enterro do entrudo

    Responder
  32. Mimo says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:21

    Iria tirar uma selfie minha e na minha mulher disfarçados de sereia e sereia que é o nosso fato deste ano

    Responder
  33. Isabel Maria says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:24

    O de trabalhadora que não tem direito ao Carnaval

    Responder
  34. Thomas says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:25

    Matrafona

    Responder
  35. Luis says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:28

    As belas das sambistas

    Responder
  36. Eduardo Vieira says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:37

    Com o meu novo OPPO Find X9, cada clique vai revelar a alegria e o verdadeiro significado do carnaval. Dias para sermos livres, autênticos e sem medo de julgamentos.

    Responder
  37. Sabine says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:41

    Sem dúvida a minha filha de Elsa da Frozen

    Responder
  38. Nuno Sousa says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:43

    Para fotografar todos os foliões do Carnaval

    Responder
  39. Tiago says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:45

    Disfarce à lelo!

    Responder
  40. José Carlos Pinheiro says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:54

    Com todas as cores que possa captar com a OPPO Find X)

    Responder
  41. Vitor says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 14:57

    Fotografava os Nicolas Maduro’s de Nike Tech.

    Responder
  42. M. Fernanda says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:03

    Iria fotografar um disfarce de de um pirilampo

    Responder
  43. Vítor Fernandes says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:07

    Vestia um OPPO find x9 e tirava uma selfie só para ver que o telemóvel ficava bem comigo

    Responder
  44. Roberto Palhinha says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:11

    Batman

    Responder
  45. Ana Oliveira says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:14

    Fotografava o Carnaval de Veneza

    Responder
  46. Nelson marques says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:19

    Com o oppo find x9 pro fotografia a esbelta cidade do porto de ponta a ponta

    Responder
  47. Alberto Jesus says:
    16 de Fevereiro de 2026 às 15:24

    Caretos.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

  • Não (62%)
  • Sim (38%)

Total Votos: 1.774

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube