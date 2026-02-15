Resposta do Claude à publicidade no ChatGPT é oferecer mais aos utilizadores

Numa altura em que o modelo de negócio da OpenAI está a mudar, em especial o do ChatGPT, há quem queira mudar ainda mais. O conhecido Claude resolveu mudar o paradigma e passar a oferecer muitas das suas funcionalidades pagas aos utilizadores. É a resposta clara à chegada de publicidade no ChatGPT.

Claude passa a oferecer muito mais aos utilizadores

Apenas dois dias depois de a OpenAI ter anunciado que iria começar a exibir anúncios para os utilizadores do ChatGPT , o concorrente Anthropic fez uma contraofensiva notável. A empresa lançou funcionalidades importantes para os utilizadores do seu popular assistente de IA, Claude, especificamente para a versão gratuita.

As funcionalidades avançadas anteriormente apenas em planos pagos, como a criação de ficheiros, a utilização de conectores e o acesso às competências, estão agora disponíveis para todos os utilizadores. Na semana passada, a Anthropic, que prometeu manter a plataforma Claude livre de anúncios, está a expandir esta estratégia, rodando os utilizadores que não querem e anunciam.

As atualizações são uma resposta direta à política de publicidade da OpenAI. Os utilizadores da versão gratuita podem agora criar, editar e trabalhar em ficheiros diretamente no chat utilizando o modelo Sonnet 4.5. O Claude pode gerar Folhas Excel, apresentações PowerPoint, documentos Word e ficheiros PDF de acordo com os pedidos do utilizador.

Resposta clara à publicidade no ChatGPT da OpenAI

As inovações oferecidas não se limitam à criação de ficheiros. Graças ao novo acesso aos conectores, os utilizadores podem integrar o Claude em serviços de terceiros gratuitamente. Estes serviços incluem aplicações empresariais populares como Slack, Asana, Zapier, Stripe, Canva, Notion, Figma e WordPress.

A funcionalidade adicional “Competências” confere ao Claude conhecimentos especializados em domínios específicos do sistema de ficheiros. Os utilizadores podem personalizar o assistente criando Competências específicas de acordo com as suas áreas de especialização.

Neste caso, graças à funcionalidade de “compressão” adicionada ao plano gratuito, o Claude retoma automaticamente os contextos mais antigos, permitindo que conversas muito mais longas continuem. Isto elimina a necessidade de reiniciar uma conversa desde o início. No entanto, à medida que os limites de utilização gratuita aumentaram, os utilizadores podem ainda estar limitados a uma determinada quota de mensagens.