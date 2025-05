Passatempo 20 anos Pplware: livro “Introdução à Cibersegurança”

Mais um passatempo dedicado à cibersegurança, com o sorteio de uma obra sobre este tema verdadeiramente complexo, mas interessante. Desta vez, temos três exemplares do livro "Introdução à Cibersegurança: A internet, os aspetos legais e a análise digital forense", da autoria de Mário Antunes e Baltazar Rodrigues. Tente a sua sorte!

Reforçando os desafios que a sociedade enfrenta em matéria de cibersegurança, importa estar atento e conhecer o ambiente digital em que nos inserimos, quase que obrigatoriamente.

Num livro escrito com linguagem clara e simples, Mário Antunes e Baltazar Rodrigues procuraram contribuir para a melhoria do conhecimento dos utilizadores quanto ao funcionamento da Internet e às estratégias de prevenção que aí podem ser aplicadas, com vista à redução dos riscos que possam correr.

Conforme escrevem, "se, por um lado, a implementação de medidas reativas de segurança na Internet conduz tendencialmente à diminuição de ameaças, por outro, a prevenção e a formação contínua dos utilizadores podem revelar-se um forte aliado na implementação de medidas proativas e que evitem a execução de tais ameaças".

Oferecendo uma introdução aos conceitos da cibersegurança, a obra procura orientar os utilizadores e profissionais, à medida que testemunhamos um aumento de ciberataques que resultam na violação da privacidade online dos utilizadores e, em alguns casos, em perdas avultadas para as vítimas (cidadãos ou empresas).

Conteúdos abordados Funcionamento da Internet e dos seus principais serviços;

Redes sociais e aspetos relacionados com a segurança dos utilizadores;

Sistema judiciário português e Lei n.o 109/2009;

Formalização da queixa e fases do processo penal;

Gíria do cibercrime;

Noção de prova digital e metodologia de análise digital forense;

Recuperação de dados e análise digital forense;

Relatório de análise digital forense;

Técnicas de OSINT;

Recolha de informação em fontes abertas;

Dark web, dark net e deep web;

Rede TOR;

Criptomoedas e bitcoin.

Este título destina-se aos profissionais que pretendam adquirir conhecimentos introdutórios e competências nas áreas da investigação da Criminalidade Informática e da Análise Digital Forense, aos estudantes de Informática, de Direito e de outras áreas relacionadas e, também, ao público em geral.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Visite e siga a página do Pplware no Instagram. 2 - Subscreva a newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos uma estratégia de prevenção que possa contribuir para o aumento da segurança na Internet. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 15 de maio às 18h00 e termina no dia 23 de maio às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

