Passatempo de Natal: ganhe um smartphone HONOR 400

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Pedro Miguel Tavares says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:14

    Aletria

  2. Carlos says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:18

    Bacalhau com batatas

  3. Rui Miranda says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:20

    Na minha mesa de Natal não pode faltar o célebre bolo-rei!

  4. DScom says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:20

    As Rabanadas.
    Elas não são apenas fatias de pão douradas; são pequenos discos de ouro que transformam o pão “velho” de ontem na riqueza doce de hoje.

  5. Daniel says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:24

    Rabanadas

  6. Marco Moura says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:26

    Baba de Camelo, adoro, é uma perdição, quer seja Natal, quer seja noutro dia do ano!

  7. r41m31 says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:28

    Na minha mesa de Natal não pode faltar o bolo-rainha.

  8. Ricardo Cortez says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:36

    Leite creme!

  9. Frederico says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:39

    Rabanadaaaaaas!!!!

  10. João Fialho says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:42

    Bacalhau com todos.

  11. Flávio Rocha says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:49

    Tronco de Natal

  12. Nuno Moreira says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:52

    Lombo de porco assado com castanhas e puré de maçã

  13. Luis Fernando Costa says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:53

    Bacalhau

  14. Bruno Gonçalves says:
    25 de Dezembro de 2025 às 12:54

    Formigos

