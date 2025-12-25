Passatempo de Natal: ganhe um smartphone HONOR 400

Se pensou que já tinha desembrulhado as prendas todas, espere, pois temos aqui a oportunidade de poder abrir mais uma. Em dia de Natal, coloque a sua sorte à prova e habilite-se a ganhar um Honor 400, um smartphone com design premium e câmara de 200 MP.

O Honor 400 é um dos lançamentos mais ambiciosos da marca para 2025, posicionando-se como um smartphone que herda várias tecnologias de topos de gama.

Lançado globalmente em maio de 2025, ele foca-se na combinação entre fotografia de ultra-resolução e inteligência artificial.

Conforme explorámos na nossa análise, em agosto, o Honor 400 procura demonstrar a maturidade que a sua gama de preços atingiu, oferecendo um conjunto de funcionalidades que, até há pouco tempo, estariam reservadas aos topos de gama.

Destaques do Honor 400

O grande trunfo do Honor 400 é o seu sensor principal de 200 MP:

Utiliza um sensor de grandes dimensões com estabilização ótica (OIS), permitindo fotos nítidas mesmo com zoom digital elevado ou em ambientes de pouca luz.

A câmara frontal não foi descurada, sendo ideal para criadores de conteúdo que precisam de alta resolução para vídeo e fotos, com 50 MP.

Com um pico de brilho de 5000 nits, o ecrã AMOLED de 6,55 polegadas permanece visível mesmo sob luz solar direta intensa, além de incluir tecnologias de proteção de visão que reduzem a fadiga ocular em utilizações prolongadas.

Destaque, também, para o software MagicOS 9 (baseado no Android 15), que traz funções de IA generativa, para a espessura fina de 7,33 mm, para o processador de Snapdragon 7 Gen 3, e para a bateria de 5300 mAh.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da Honor no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Que prato (doce ou salgado) não pode faltar na sua mesa de Natal? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 25 às 12h e termina no dia 30 às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

