Dica: como desativar a tradução automática nos Reels do Instagram

O Instagram disponibiliza ferramentas de tradução automática nos Reels para facilitar a compreensão de conteúdos globais, mas esta funcionalidade pode tornar-se intrusiva para muitos utilizadores. Se prefere consumir os conteúdos na sua língua original, explicamos-lhe como desativar esta funcionalidade de forma simples e rápida.

O impacto das traduções automáticas na experiência do utilizador

Embora a tradução automática seja uma excelente ferramenta de acessibilidade, nem sempre a sua execução é perfeita. Em muitos casos, as traduções nos Reels podem apresentar erros gramaticais ou alterar o contexto original da mensagem.

Atualmente, o algoritmo do Instagram tenta identificar o idioma do utilizador com base nas definições do telemóvel.

No entanto, é possível ajustar estas preferências para que a rede social compreenda que determinados idiomas não necessitam de ser traduzidos (ou que nenhum precisa de ser traduzido), devolvendo assim o controlo total sobre o que é apresentado no ecrã.

Passo a passo para desativar as traduções nos Reels do Instagram

Para limitar ou desativar a tradução automática, o processo deve ser realizado através das definições de idioma da aplicação. Siga estes passos no seu dispositivo móvel:

1. Aceda ao seu perfil do Instagram e clique no ícone das três linhas horizontais, no canto superior direito.

2. Pesquise por "Idioma e traduções".

3. Aqui, desative as opções "Traduzir texto dos Reels" e "Traduzir voz".

Assim, o Instagram deixará de oferecer a tradução automática para os Reels.

