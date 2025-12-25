Se recebeu um smartphone novo no Natal, veja o que pode fazer com o antigo!

Entre promoções apelativas e a vontade de começar o novo ano com um equipamento mais moderno, a compra de um smartphone novo pela altura do Natal é um hábito cada vez mais enraizado, impulsionado, também, pela rápida evolução da tecnologia e pelas novas funcionalidades que surgem a cada lançamento. Se recebeu um smartphone novo, veja o que pode fazer com o antigo!

Para dar uma segunda vida ao seu smartphone antigo, caso prefira desfazer-se dele, em vez de o reutilizar, com dinheiro ou não, a dica mais simples é vendê-lo, oferecê-lo a alguém ou doá-lo.

Seja qual for a decisão, a primeira coisa a fazer é efetuar uma cópia de segurança completa e uma reposição de fábrica para que o novo proprietário não tenha acesso às suas informações pessoais. Além disso, faça uma limpeza para remover impressões digitais e sujidade.

No entanto, a substituição do smartphone não significa que o antigo tenha de acabar no bolso de outra pessoa ou no lixo. Mesmo deixando de ser o seu dispositivo principal, há inúmeras finalidades úteis que lhe podem ser dadas. Olhar para o smartphone antigo como um recurso ainda válido reduz desperdícios e ajuda a poupar algum dinheiro.

Tem um drone? Aproveite o smartphone antigo!

Um smartphone antigo pode ser muito útil quando associado a um drone, sobretudo como ferramenta dedicada. Primeiro, como monitor exclusivo do drone. Muitos drones utilizam o smartphone apenas como ecrã para a transmissão de vídeo e telemetria. Uma vez que um telemóvel antigo pode ficar permanentemente ligado ao comando, evita gastar bateria ou espaço no dispositivo principal.

Depois, como controlador dedicado. Em vários modelos, o smartphone executa a aplicação de controlo, tratando do planeamento de voo, definição de rotas, calibração e ajustes de câmara. Mesmo um modelo mais antigo costuma ser suficiente, desde que seja compatível com a app da fabricante.

Por último, um smartphone antigo pode servir como ecrã auxiliar ou de backup. Caso o telemóvel principal falhe, fique sem bateria ou sofra aquecimento excessivo, o dispositivo antigo pode servir como alternativa imediata para continuar o voo em segurança.

O seu smartphone antigo pode tornar-se uma consola retro ou na cloud

A menos que esteja verdadeiramente obsoleto, é provável que o seu smartphone antigo tenha capacidade para executar jogos retro e emuladores, funcionando com uma consola. Isto permitir-lhe-á levar as suas cópias de jogos antigos e jogá-los em qualquer lugar.

Indo além da nostalgia, pode utilizar o seu smartphone antigo para jogar, também, títulos recentes. Para isto, desinstale e desative tudo o que é desnecessário, remova todas as notificações, descarregue as aplicações de streaming que utiliza e compre um comando que se ligue ao telemóvel por USB.

De facto, embora jogar na cloud possa ser desgastante para um smartphone, por exigir que o ecrã do telemóvel esteja ligado durante muito tempo, e um elevado consumo de bateria devido à luminosidade e ao streaming em tempo real, um antigo pode ser ideal.

Pode, também, ser a sua nova câmara...

Primeiro, pode utilizar o seu smartphone antigo enquanto webcam. Afinal, a câmara dele tem provavelmente melhor qualidade do que a webcam do seu portátil.

Alguns telemóveis permitem fazer isto de forma nativa, ligando o telemóvel ao PC via USB, mas, uma vez que não é universal, a forma mais fácil de transformar o telemóvel é utilizar uma aplicação como a Camo Camera, por exemplo.

Depois, pode transformar o seu smartphone antigo numa câmara de vigilância, ideal para quando for de férias e quiser vigiar o seu animal de estimação, por exemplo.

Em terceiro lugar, pode transformar o seu smartphone numa dash cam, ou seja, uma câmara dedicada a gravar tudo o que acontece à frente do seu carro. Pode utilizar uma aplicação dedicada para registar informações como a velocidade, mas pode, também, utilizar a aplicação da câmara do seu telemóvel e gravar vídeos como faria normalmente.

... ou o seu novo GPS!

Seja o GPS para o carro ou para ter um dispositivo dedicado quando vai viajar, o seu smartphone antigo pode ser o navegador ideal. Para isto, basta instalar uma aplicação de navegação, como o Google Maps ou Waze.

No carro ou mota, é aconselhável usar um suporte e, caso a bateria seja de curta duração, ligá-lo por cabo a uma porta USB ou de isqueiro.

Para o contexto de viagens, além de GPS, o seu smartphone antigo pode servir de backup, caso algo aconteça ao seu smartphone principal.

Que tal transformar o seu smartphone antigo num centro multimédia?

No cenário de termos uma longa viagem pela frente e não quisermos correr o risco de o nosso smartphone ficar sem bateria no final da viagem, uma opção é utilizar o antigo como centro multimédia.

Desta forma, pode utilizá-lo para ouvir música ou ver séries e filmes sem sacrificar a bateria do seu smartphone principal, bem como descarregar conteúdos sem sacrificar a memória deste.

Ainda que possa vender, oferecer ou doar o seu smartphone antigo, a verdade é que há formas de transformá-lo num dispositivo útil, que elimina a necessidade de comprar novos gadgets.

