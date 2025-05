Samsung Galaxy S25 Edge: quanto vale um smartphone com 5,8 mm de espessura?

Numa espécie de ode à engenharia, a Samsung apresentou, hoje, o seu Galaxy S25 Edge, que chega ultrafino e com um desempenho poderoso. Desenvolvido com foco no design e na resistência, o Galaxy S25 Edge estabelece um novo equilíbrio entre desempenho premium e capacidades profissionais. Marcando o passo da inovação em toda a indústria móvel, o smartphone estará disponível a partir de 1299 euros.

Sendo uma das marcas mais preponderantes da indústria dos smartphones, dando potentes cartas noutras frentes, também, a Samsung é a marca de eleição de muitos utilizadores, que aguardam as suas novidades com anseio.

Agora, a juntar-se à sua icónica família Galaxy S, está um modelo em titânio, com apenas 5,8 mm de espessura. Mais do que um smartphone ultrafino, no entanto, o S25 Edge é "um feito de engenharia de excelência que se revela um dispositivo revolucionário", segundo Bernardo Cunha, Head of Strategy and Product Marketing Mobile Experience da Samsung Portugal.

O S25 Edge não representa apenas um avanço na sua categoria, como também impulsiona a inovação em toda a indústria móvel.

Disse Bernardo Cunha, reforçando que o S25 Edge "reflete o compromisso em ultrapassar as nossas próprias barreiras, continuando a oferecer experiências premium verdadeiramente únicas às pessoas, satisfazendo os seus pedidos e necessidades".

Design elegante e promessa de resistência

Para uma experiência ainda mais compacta e conveniente, o Samsung Galaxy S25 Edge chega com apenas 5,8 mm de espessura, um feito notável de engenharia que repensa praticamente todos os aspetos do design de um smartphone.

Além disso, com um peso de apenas 163 gramas, eleva os smartphones ultrafinos a um novo patamar.

A sua silhueta aerodinâmica alia-se a uma resistência excecional, com as extremidades suavemente curvas e a estrutura robusta em titânio a garantirem proteção duradoura no uso diário.

O novo Corning Gorilla Glass Ceramic 2, um vidro cerâmico de última geração, desenvolvido para oferecer maior resiliência, reveste o ecrã frontal do Galaxy S25 Edge, combinando brilho e durabilidade.

Criatividade dinâmica com uma câmara de bolso de 200 MP

O design fino e leve do Galaxy S25 Edge facilita como nunca a captação de momentos inesquecíveis e a expressão criativa em qualquer momento ou lugar.

A câmara grande angular de 200 MP mantém a experiência fotográfica icónica da série Galaxy S, elevando a funcionalidade Nightography a um novo patamar.

Com resolução ultraelevada, oferece fotografias mais nítidas e luminosas, graças a pixeis maiores que garantem mais de 40% de melhoria no brilho em ambientes com pouca luz.

Já o sensor ultra grande-angular de 12 MP, com focagem automática, permite captar imagens macro com nitidez e detalhe excecionais, ampliando a liberdade criativa.

O Galaxy S25 Edge integra o mesmo ProVisual Engine otimizado para o Galaxy S25, com melhorias de nível profissional que garantem detalhes nítidos em tecidos, plantas e tons de pele naturais mais realistas em retratos.

As funcionalidades de edição com Galaxy AI - incluindo os favoritos dos utilizadores, como o Apagador de Áudio e o Assistente de Desenho - estão presentes nesta versão.

Desempenho de topo num design ultrafino

O Galaxy S25 Edge foi concebido para garantir um desempenho poderoso, começando pelo Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy - o mesmo processador presente em todos os dispositivos da série Galaxy S25 a nível global.

Personalizado pela Qualcomm Technologies, este processador aumenta as capacidades de processamento de Inteligência Artificial (IA) no próprio dispositivo e assegura um desempenho rápido e fiável ao longo de todo o dia.

Para manter a temperatura sob controlo, mesmo em uso intensivo, o Galaxy S25 Edge conta com uma câmara de vapor redesenhada: agora mais fina e ampla, para uma dissipação de calor mais eficiente e estável.

Mantendo os elevados padrões de desempenho da série Galaxy S, o Galaxy S25 Edge integra um eficiente sistema de processamento de imagem com IA, através do ProScaler, que oferece uma melhoria de 40% na qualidade de escalonamento de imagem no ecrã.

Esta tecnologia é complementada pelo motor personalizado de Imagem Natural Digital móvel da Samsung (mDNIe), garantindo imagens mais nítidas, naturais e com maior eficiência energética.

Galaxy AI no S25 Edge

Com integração da Galaxy AI em praticamente todos os pontos de contacto, o Galaxy S25 Edge proporciona experiências de IA móvel sem comprometer a privacidade e a segurança dos dados.

Segundo a marca sul-coreana, o processamento no próprio dispositivo assegura que todos os dados permanecem protegidos através do Samsung Knox Vault.

Tal como acontece com o restante ecossistema Galaxy S25, o S25 Edge integra agentes de IA que funcionam de forma fluída entre várias aplicações, atuando como um verdadeiro companheiro inteligente que simplifica o dia a dia.

A Galaxy AI evolui na integração com as rotinas quotidianas: o Now Brief e a Now Bar incluem, agora, compatibilidade com aplicações de terceiros, oferecendo lembretes úteis e sugestões contextuais durante deslocações, refeições e outros momentos-chave do dia.

Graças à profunda integração entre a Galaxy e a Google, o Galaxy S25 Edge traz os mais recentes avanços do Gemini a um número ainda maior de utilizadores.

A partir das novas funcionalidades do Gemini Live, incluindo partilha do ecrã e da câmara, é possível mostrar o que está no ecrã ou no mundo à sua volta, enquanto se interage em tempo real através de uma conversa em direto, para resolver problemas.

Disponibilidade

O Galaxy S25 Edge estará disponível nas cores Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

Os PVP recomendados começam nos 1299 euros para a versão de 256 GB e 1419 euros para a versão de 512 GB.