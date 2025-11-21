Prendas com Inovação: escolha TCL na Black Friday (e não só)

A Black Friday aproxima-se rapidamente, e encontrar o equipamento que vale realmente a pena pode ser um desafio, sobretudo para quem já tem tudo. Mas nós damos uma ajuda!

Do cinéfilo ao gamer, a TCL tem algo especial para tornar esta quadra verdadeiramente memorável. Com televisores premiados, smartphones compactos, monitores de última geração e muito mais, oferecer presentes torna-se fácil e até divertido.

Para o fã de cinema

Instale-se para uma maratona de filmes ou acompanhe desporto ao vivo com as TVs C-Series QD-Mini LED da TCL. Concebida para oferecer inovação premium com qualidade de imagem impressionante e som imersivo, a gama oferece algo para todos os orçamentos e necessidades.A C6K é uma opção acessível para famílias que querem um ótimo desempenho geral.

A tecnologia Dolby Vision IQ e HDR10+ mantém as cores vivas e o contraste ajusta-se automaticamente à luz da sala, para que filmes e séries pareçam mais nítidos e realistas.

A C7K oferece nitidez adicional, com uma taxa de atualização de 144 Hz que torna desporto e cenas de ação mais fluidas, além de áudio Bang & Olufsen nos tamanhos maiores para um som mais rico e envolvente.

A TV X11K Premium QD-Mini LED oferece mais de 14122 zonas de escurecimento e até 6500 nits de brilho, o que significa contraste mais profundo em cenas escuras e destaque mais brilhante em desporto diurno.

A X11K é a peça central perfeita para a época festiva, proporcionando uma experiência de visualização que se aproxima mais de um cinema ou estádio do que de casa.

Para o amante de música

A coluna TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker é uma opção compacta e portátil com conectividade Bluetooth e modos de som estéreo.

É um presente ideal de final de ano para quem gosta de encher a cozinha, quarto ou escritório com som imersivo. O design sem cabos significa que não é necessária uma configuração complicada, permitindo começar as celebrações de imediato.

Para o entusiasta de cinema em casa

A Q65H Soundbar, recentemente nomeada EISA Best Buy Soundbar 2025–26, traz áudio cinematográfico Dolby Atmos para qualquer sala. É um presente ponderado para quem quer elevar os seus filmes favoritos ou desporto ao vivo com um som mais rico — basta ligar e usar.

Para quem combina trabalho e diversão

O monitor TCL 57R94 QD-Mini LED oferece um ecrã ultra-wide 32:9, dando o espaço de dois monitores 4K num só. Isso significa mais espaço para manter projetos, emails e videochamadas lado a lado durante o dia, e uma transição perfeita para gaming em ecrã largo ou desporto à noite para relaxar nesta época festiva.

Para quem quer manter-se conectado

Depois de um dia inteiro de trabalho ou estudo em frente a um portátil, um telemóvel deve ser confortável para os olhos.

O smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra inclui um ecrã semelhante a papel da TCL que reduz o brilho e filtra a luz azul ao nível do hardware, para que tirar fotografias, enviar mensagens a amigos ou relaxar com um jogo ou programa de televisão seja mais confortável, mesmo ao final da noite.

Disponível no final de novembro de 2025 em Portugal a um PVPR de €549,99€.

Para utilizadores mais jovens, o smartphone TCL NXTPAPER 5G Junior oferece conectividade segura com controlo parental e o mesmo ecrã amigo dos olhos, tornando-o um presente inteligente para crianças que esperam pelo seu primeiro dispositivo móvel.

Para o criativo

Se é um estudante ocupado, artista ou alguém que adora tirar notas, o tablet TCL NXTPAPER 11 Plus foi criado para um tempo de ecrã intencional, com um ecrã sem reflexos e textura semelhante a papel que é suave para os olhos.

O suporte para stylus e a longa duração de bateria tornam-no ideal para quem procura foco sem distrações em casa ou em movimento.

Para o jovem aventureiro

Tranquilidade junta-se à independência com o smartwatch infantil TCL MOVETIME MT48. Com rastreamento GPS, chamadas 4G, controlos parentais e modo escola, dá aos pais confiança de que os filhos estão ligados em segurança — onde quer que a aventura os leve.

Disponível no final de novembro de 2025 em Portugal a um PVPR de €149,99€.

Para o amante de entretenimento

Para quem está sempre em movimento, o projetor TCL PlayCube foi concebido para flexibilidade. Compacto e fácil de transportar, projeta até 100 polegadas — ideal para maratonas de filmes de inverno, partilhar destaques de desporto ou transformar a parede de um quarto num ecrã de cinema.

Com colunas integradas, correção de distorção automática e modo de coluna Bluetooth com luz ambiente, funciona como um hub de entretenimento tudo-em-um — perfeito para as festividades.

PVPR de 799,99€ ainda sem data de lançamento em Portugal.

A Black Friday da TCL consolida-se como um dos momentos mais aguardados e vantajosos do calendário de compras. Para o consumidor, a principal conclusão é clara: a TCL posiciona-se como a opção preferencial para adquirir tecnologia moderna com um custo-benefício excecional, sem a necessidade de comprometer seriamente a carteira.