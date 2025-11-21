A imagem que só acontece uma vez: um corpo em queda livre a cruzar o Sol

Uma imagem rara registou o instante em que um paraquedista em queda livre atravessou o disco solar, formando uma silhueta improvável diante da superfície incandescente da nossa estrela. Um momento fugaz que exigiu precisão milimétrica e uma conjugação de fatores pouco comum.

Um alinhamento improvável com o Sol

O astrofotógrafo Andrew McCarthy captou o momento exato em que a nossa estrela se alinhou com um paraquedista em queda, resultando numa visão absolutamente aberrante, mas real, de um ser humano em silhueta contra a superfície detalhada e incandescente do Sol.

O autor descreveu que esta criação exigiu um planeamento imenso, escrevendo na plataforma X que esta poderá ser a primeira fotografia do género existente.

O processo incluiu alinhar o ângulo do Sol, a posição do paraquedista, a altitude de saída, a distância ao solo e a distância ao telescópio, tudo no mesmo instante preciso.

Após seis tentativas falhadas de alinhamento, o fotógrafo sediado no Arizona e o seu colaborador, o paraquedista e músico Gabriel C. Brown, conseguiram finalmente criar a imagem que idealizaram, no dia 8 de novembro de 2025, às 09:00, hora local.

Brown saltou de uma pequena aeronave movida por hélice a uma altitude de 1.070 metros, cerca de 3.500 pés.

Ainda não consigo acreditar que conseguimos isto.

Escreveu Brown no Instagram.

Os desafios do salto perfeito

Foi necessário encontrar o local, a hora, a aeronave e a distância certos para a imagem mais nítida, tendo ainda de considerar o planeio do avião sem potência para garantir o ângulo ideal do Sol e a altitude segura de saída.

Depois, foi preciso alinhar a captura recorrendo ao efeito de oposição criado pela aeronave, com agradecimentos ao piloto @jimhamberlin, e coordenar o momento exato do salto através de comunicações a três vias.

O legado de McCarthy na astrofotografia

McCarthy é conhecido pela sua astrofotografia incrivelmente detalhada. Em 2022, captou uma ejeção de massa coronal com um milhão de quilómetros de extensão a irromper do Sol.

Em colaboração com o cientista planetário Connor Matherne, conseguiu também registar todos os recantos e irregularidades da superfície lunar voltada para a Terra.

Esse trabalho exigiu 200.000 imagens compiladas ao longo de quase dois anos.

No início deste ano, McCarthy apanhou as intrincadas estruturas de uma erupção solar a fotobombardear a Estação Espacial Internacional.

Nesse caso, a estação encontrava-se a 400 quilómetros acima da superfície terrestre, muito mais perto do que o Sol, situado a quase 150 milhões de quilómetros.

Uma fotografia única de distâncias extremas

McCarthy levou ainda mais longe as distâncias entre os seus sujeitos na sua mais recente obra-prima, com o seu amigo paraquedista a apenas 2 quilómetros da câmara.

Esta proximidade relativa ofereceu apenas momentos fugazes para capturar Brown a atravessar o disco solar.