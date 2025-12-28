E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, analisámos o Huawei Watch D2, o portátil Ninkear S14, falámos do novo Xiaomi 17 Ultra, e muito mais.
Correios de "um dos países mais digitalizados do mundo" deixarão de entregar cartas
Após mais de 400 anos, o serviço postal da Dinamarca entregará a sua última carta, no dia 30 de dezembro. Fim da entrega de cartas pela PostNord deve-se à "crescente digitalização" da sociedade dinamarquesa.
Reno, Google e ADAS: a nova era da condução inteligente da Renault
A Renault tem assumido um papel visível na transformação da experiência de condução com duas frentes claramente percetíveis a bordo: o ecossistema multimédia OpenR Link (com Google integrado) e o novo avatar conversacional Reno, que junta capacidades generativas e comandos de voz contextualizados.
Uma máquina do tamanho de um frigorífico promete produzir gasolina a partir do ar
Uma empresa americana apresentou uma máquina inovadora que consegue produzir gasolina utilizável a partir do dióxido de carbono presente no ar. A solução combina captura direta de carbono com síntese de combustível, recorrendo apenas a ar, água e energia renovável.
Análise HUAWEI WATCH D2 – Um verdadeiro centro de saúde no seu pulso
A aposta da Huawei no mercado dos smartwatches tem sido total, abrangendo várias áreas. Uma em que se destaca é a da saúde e a da monitorização dos sinais vitais do utilizador. Com o HUAWEI WATCH D2 deu um passo importante e criou uma solução notável. Este smartwatch é um verdadeiro centro de saúde no seu pulso, com argumentos únicos.
Nova Lei da Cibersegurança: as 10 medidas mínimas de segurança
A "nova lei da cibersegurança" em Portugal refere-se ao Decreto-Lei n.º 125/2025, publicado em 4 de dezembro de 2025. Este diploma transpõe a diretiva europeia NIS 2 e substitui o regime anterior, trazendo obrigações muito mais rigorosas e abrangendo um maior número de setores. Conheças as 10 medidas mínimas obrigatórias de segurança.
O rover Perseverance da NASA pode ter descoberto algo alienígena em Marte
O rover Perseverance de Marte tem estado a investigar a Cratera Jezero e deparou-se com algo que não é nativo de Marte.
Dois monitores ou ultrawide: qual a solução que dá mais produtividade?
Aumentar a área de trabalho é um passo essencial para quem procura eficiência, mas a tradicional configuração de dois ecrãs pode não ser a escolha mais inteligente. Por isso, exploramos as vantagens de optar por um monitor ultrawide em vez de investir em múltiplas unidades.
Análise: Ninkear S14, portátil com desempenho surpreendente e apenas 1,1 kg de peso
O Ninkear S14 emerge como uma proposta atraente para quem procura um portátil capaz de conciliar bom desempenho com portabilidade. Equipado com o processador AMD Ryzen 5 7535HS, 16 GB de RAM LPDDR5 e um SSD de 1 TB, este modelo de 14" pretende oferecer uma experiência completa para produtividade diária, multimédia e tarefas exigentes sem comprometer a mobilidade.
Análise Football Manager 2026 (PC)
Este ano, o lançamento de Football Manager foi propositadamente atrasado, pois a Sports Interactive decidiu que seria esta a altura para fazer uma pequena revolução na série, com Football Manager 2026. Com efeito, o jogo que saiu para as "bancas" surgiu com uma roupagem completamente nova. Venham ver...
Xiaomi 17 Ultra: a fotografia tem mais um ícone que quer dominar o mercado
Enquanto o Xiaomi 17 e o 17 Pro Max prepararam o terreno para a ofensiva contra a Apple, o Xiaomi 17 Ultra, apresentado a 25 de dezembro, é a arma definitiva. Conheça a nova arma para ganhar o mercado da fotografia.
Japão apresentou um submarino diferente de tudo o que já vimos
O Japão apresentou um novo submarino que está a captar a atenção da comunidade internacional pela forma como rompe com décadas de design tradicional.
Renault percorre 1.008 km a velocidade de autoestrada com uma bateria de 87 kWh
A Renault demonstra que um veículo elétrico pode percorrer 1.008 km a 102 km/h com bateria padrão e sem recarga. Já não são necessárias baterias gigantes.