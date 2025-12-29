Falha nos puxadores das portas dos Tesla resultou em 15 mortes em 10 anos

A reputação da Tesla, focada na inovação tecnológica e design vanguardista, enfrenta um dos seus momentos de maior tensão. A estética minimalista da marca esconde um problema de segurança que se revelou fatal: uma falha no design dos puxadores das portas resultou em 15 mortes numa década.

Uma investigação aprofundada da Bloomberg expôs dados alarmantes que associam diretamente o funcionamento dos puxadores das portas dos Tesla a, pelo menos, 15 mortes confirmadas. O que preocupa os especialistas não é apenas a gravidade dos incidentes, mas a constatação de que esta falha estrutural tem sido ignorada ou subestimada durante demasiado tempo.

10 anos de problemas com os puxadores das portas

O aspeto mais inquietante desta investigação reside na longevidade do problema. Os dados indicam que esta falha tem estado presente nos veículos da Tesla há 10 anos. Desde 2012 que se registam incidentes onde a inoperacionalidade das portas foi determinante para o desfecho trágico dos ocupantes. Não se trata de um defeito de fabrico isolado, mas sim de uma falha de design que persistiu ao longo dos anos.

A situação atingiu contornos críticos no último ano. A análise revela que mais de metade destas 15 mortes ocorreram desde novembro de 2024. O aumento na sinistralidade sugere uma correlação entre o crescimento da frota da Tesla e a exposição ao perigo deste mecanismo. À medida que os carros envelhecem e o número de utilizadores aumenta, a falha nos puxadores das portas manifesta-se com maior frequência e gravidade.

Falha nos Tesla resultou em motestes de 15 pessoas

O problema encontra-se na dependência quase total do sistema elétrico para operações mecânicas básicas. Ao contrário dos veículos convencionais, que possuem ligações mecânicas diretas, os puxadores da Tesla dependem da bateria de 12 volts. Em colisões violentas, é frequente que o sistema de alta tensão seja cortado por segurança ou que a bateria auxiliar seja danificada, deixando o veículo sem energia.

Neste cenário, o automóvel transforma-se numa autêntica armadilha. Os ocupantes, muitas vezes feridos ou desorientados, deparam-se com a impossibilidade de sair. Embora a marca tenha incluído mecanismos de desbloqueio manual, a sua localização é muitas vezes pouco intuitiva, tornando-os inúteis em situações de pânico.

Para quem tenta prestar socorro a partir do exterior, o desafio é igualmente aterrador. A ausência de puxadores físicos salientes impede a abertura rápida, obrigando as equipas de emergência a partir vidros ou a usar ferramentas pesadas, desperdiçando segundos vitais. Com a NHTSA a apertar o cerco, exige-se agora que a funcionalidade de sobrevivência se sobreponha finalmente à estética.