Falha nos puxadores das portas dos Tesla resultou em 15 mortes em 10 anos

  1. SrBla says:
    29 de Dezembro de 2025 às 08:49

    Vão aparecer aqui pessoas a dizer que quem fica preso lá dentro é burro e não leu o manual digital do carro …
    Mas como escrito no artigo, após um acidente mais grave em que o sistema eléctrico é cortado, e com uma pessoa desorientada o instinto é tentar abrir a porta como normal, ou seja com o botão.

    Sempre disse e continuo a dizer, os carros deviam de ter como primeiro e principal mecanismos de abertura um mecanismos totalmente mecânico como todos ou grande maioria tinham até recentemente, depois então ter um alternativo para fazer coisas superfulas, redundantea e show off…..

    • JL says:
      29 de Dezembro de 2025 às 09:41

      Não precisa de virem dizer, até o artigo o diz, tivesse lido.

      Eu também digo o mesmo, que deve ter manual, e até tem, mas reconheço que nalguns casos, como é o 3 e o Y não faz muito sentido, devia ser como o S que nada altera, o puxador além de eléctrico é também mecânico.

      • SrBla says:
        29 de Dezembro de 2025 às 11:19

        O tema e que te escapa por falta de senso comum, é que num ato de pânico recorremos aos instintos mais básicos e aquilo que é mais intuitivo, se abres a porta sempre de uma forma em momento de pânico pouco pensas e dificilmente te lembras da forma alternativa e escondida (caso das portas de trás demasiado escondidas)… Ou seja por opteram por complicar aquilo que é simples aumentam o perigo….
        Daí na minha opinião ter de haver um standard que todos deviam seguir, e mecanismos mecânicos (passando a redundância) aí são sempre melhores….

    • há cada gajo says:
      29 de Dezembro de 2025 às 09:45

      Quando para abrir uma simples porta é preciso ler previamente um manual, está tudo dito quanto à segurança …

  2. B@rão Vermelho says:
    29 de Dezembro de 2025 às 10:42

    Ainda há dias estava a ver no Youtube um teste de uma pessoas que aguentava quase 5 minutos de baixo de água sem respirar e ao fazer um teste controlado dentro de uma piscina em que se simulava um acidente e o carro ficava submerso e o teste era saber se era mais fácil abrir a porta ou tentar partir o vido a pessoa em questão não aguentou um minuto e meio, mesmo sendo simulação controlada o pânico apoderou-se da pessoa, por isso mesmo lendo o manual e sabendo de trás para a frente o manual pode não ser o suficiente, assim como a abertura “normal” de porta mas acredito que seja mais instintivo puxar o puxador do que ir à procura de uma tampa que dá acesso ao puxador.

  3. Maçã podre says:
    29 de Dezembro de 2025 às 11:10

    para quê re-inventar a roda? É para ser um carrinho à pilhas? pois que seja,mas só isso, o resto é melhor manter o que já deu provas de funcionar, ser seguro e fiável.

    criar um acessório de moda a pilhas e com rodas…. enfim, tem de haver uma carapuça pra cada cabeça

