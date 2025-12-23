Análise HUAWEI WATCH D2 – Um verdadeiro centro de saúde no seu pulso

A aposta da Huawei no mercado dos smartwatches tem sido total, abrangendo várias áreas. Uma em que se destaca é a da saúde e a da monitorização dos sinais vitais do utilizador. Com o HUAWEI WATCH D2 deu um passo importante e criou uma solução notável. Este smartwatch é um verdadeiro centro de saúde no seu pulso, com argumentos únicos.

A Huawei tem trilhado um caminho muito particular no mercado dos wearables. Enquanto muitas marcas focam apenas em notificações e desporto, a gigante tecnológica decidiu olhar seriamente para a saúde preventiva.

Com a experiência de utilização, o novo HUAWEI WATCH D2, torna-se claro que este não é apenas mais um relógio inteligente. É sim um dispositivo de precisão certificado pelo INFARMED que podemos levar para todo o lado, agora com um design muito mais refinado.

Design e Ecrã: A evolução estética que se impunha

A primeira grande diferença em relação ao modelo original salta imediatamente à vista na forma como o dispositivo se apresenta no pulso. O WATCH D2 abandonou o aspeto puramente utilitário e abraçou uma estética muito mais próxima de um smartwatch moderno e elegante.

Com uma caixa construída em liga de alumínio e um ecrã AMOLED de 1,82 polegadas, a visibilidade é excelente, mesmo sob o sol forte, graças ao brilho que atinge os 1500 nits.

A coroa rotativa lateral não é apenas um adorno, revelando-se extremamente fluida para navegar nos menus do HarmonyOS. Apesar de ser ligeiramente mais volumoso do que um relógio convencional, fruto da tecnologia que esconde na bracelete, o conforto é surpreendente. Usá-lo durante o dia, ou mesmo a dormir, não causa o desconforto que se poderia esperar de um equipamento que integra um sistema físico de compressão.

A tecnologia de vanguarda na pressão arterial

O grande argumento de venda do WATCH D2 em Portugal é a sua certificação como dispositivo médico e a capacidade de realizar a Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) durante 24 horas.

Ao contrário de outros relógios que fazem apenas estimativas através de sensores óticos, este modelo utiliza uma mini-bomba de ar e um airbag físico de 26,5 mm integrado na bracelete que insufla no pulso, tal como o aparelho que encontramos numa farmácia.

Durante a utilização as medições mostram-se consistentes e rápidas. É possível configurar o relógio para fazer medições automáticas durante a noite, e o algoritmo TruSense trata de ajustar os valores conforme a nossa posição.

Para os cerca de 40% de portugueses que sofrem de hipertensão, ter este relatório detalhado diretamente na aplicação Huawei Health é uma mais-valia sem precedentes no segmento de consumo eletrónico.

Saúde e Performance para além da tensão

Mas o dispositivo não vive apenas da pressão arterial, apresentando-se como um centro de monitorização completo. Conta com a funcionalidade Health Glance, que numa única análise de cerca de um minuto, consegue medir 11 indicadores-chave. Entre eles encontramos o eletrocardiograma (ECG), a saturação de oxigénio no sangue (SpO2), o nível de stress, a temperatura da pele e a deteção de arritmias por ondas de pulso.

No que toca ao desempenho desportivo, o relógio suporta mais de 80 modos de treino e conta com GPS integrado para caminhadas ou corridas ao ar livre com grande precisão. No entanto, é importante sublinhar que, devido à natureza técnica da bracelete com airbag, este não é um equipamento recomendado para natação ou mergulho, focando-se mais no bem-estar geral do que na performance atlética extrema.

Autonomia e integração no quotidiano

Em termos de bateria, a marca continua a demonstrar uma gestão de energia exemplar. Mesmo com as monitorizações ativas e o uso frequente da bomba de ar para a tensão, conseguimos chegar aos 5 ou 6 dias de autonomia com uma utilização típica. O carregamento é feito de forma wireless, sendo prático e rápido o suficiente para não obrigar a paragens prolongadas.

A compatibilidade é total no mercado nacional, funcionando perfeitamente tanto com smartphones Android como com iOS. Isto torna o WATCH D2 uma opção viável para qualquer utilizador em Portugal, independentemente do ecossistema que utilize no seu dia a dia.

Considerações Finais sobre o novo aliado da saúde

O HUAWEI WATCH D2, disponível em Portugal por um PVPR de 399€, posiciona-se como um investimento sério na prevenção. Não é o relógio ideal para o desportista que procura recordes de mergulho, mas é, sem dúvida, o melhor companheiro para quem valoriza a monitorização rigorosa da saúde cardiovascular.

Com um design muito mais apelativo que o seu antecessor e uma precisão médica certificada, este equipamento prova que a tecnologia de consumo pode ser uma aliada fundamental no acompanhamento médico moderno.

HUAWEI WATCH D2

Galeria: HUAWEI WATCH D2