Análise OPPO Watch S: elegância, saúde e um ecrã de 3000 nits no pulso

O mercado dos smartwatches continua a crescer e a segmentar-se. Temos dispositivos complexos com baterias curtas e propostas equilibradas como o novo OPPO Watch S. A marca aposta num design "Slim", materiais premium e numa autonomia que permite esquecer o carregador. Tivemos este equipamento no pulso durante os últimos dias e estas são as nossas impressões.

A OPPO não é estranha a criar wearables de qualidade. No entanto, com o Watch S, nota-se uma tentativa clara de atingir um equilíbrio muito específico. Oferecer um aspeto clássico e executivo, mantendo funcionalidades desportivas avançadas. Ao tirar da caixa, a primeira sensação é de leveza e solidez, confirmando a aposta da marca na construção em aço inoxidável.

Design e ecrã: brilho que desafia o sol

É impossível começar esta análise por outro ponto que não o ecrã. Estamos perante um painel AMOLED de 1,46 polegadas que atinge um pico de brilho impressionante de 3000 nits.

No uso diário, mesmo sob luz solar direta, a visibilidade é irrepreensível. Onde muitos relógios exigem que façamos sombra com a mão, o OPPO Watch S mantém os detalhes nítidos e as cores vívidas.

O corpo do relógio é um dos seus maiores trunfos: com apenas 8,9 mm de espessura, é um dos smartwatches mais finos do mercado. Este design "ultrafino" faz com que o relógio passe despercebido debaixo de uma camisa e seja extremamente confortável para utilização contínua, incluindo durante a noite.

Testámos a versão em preto, com bracelete em borracha fluorada, que se revelou resistente à transpiração e ideal para o dia a dia.

Tecnologia e saúde: bem-estar em 60 segundos

Ao nível do software, a fluidez é a palavra de ordem. O dispositivo permite o emparelhamento com dois telemóveis em simultâneo (mesmo de sistemas operativos diferentes), o que é extremamente prático para quem separa a vida profissional da pessoal. Claro que o suporte para Android e iOS são uma garantia.

No campo da saúde, o Watch S foca-se na monitorização inteligente. Equipado com um sensor de frequência cardíaca de 8 canais e um sensor de oxigénio no sangue (SpO2) de 16 canais, os dados recolhidos nestes dias mostraram-se bastante precisos.

A monitorização do sono merece também destaque: o relógio analisa não só os ciclos de descanso, mas avalia a qualidade da respiração para detetar riscos de ressonar, tudo isto sem se tornar desconfortável no pulso durante a noite.

Destacamos ainda a funcionalidade "Visão Geral do Bem-estar em 60 segundos", que num curto minuto compila dados de frequência cardíaca, stress, SpO2 e temperatura do pulso num relatório único. Para os entusiastas do desporto, o relógio inclui mais de 100 modos de treino e funcionalidades avançadas de corrida.

Autonomia e conetividade: energia para (quase) duas semanas

A gestão energética é, talvez, o ponto que mais agradará ao utilizador comum. A OPPO promete até 10 dias de autonomia em modo de uso máximo e cerca de 7 dias em utilização típica. Nos nossos testes, com notificações constantes e outras exigências com GPS, a bateria portou-se à altura, eliminando a ansiedade de procurar o carregador a meio da semana.

Além disso, o relógio é resistente à água (5 ATM) e possui certificação IP68, o que garante total tranquilidade em dias de chuva ou durante sessões de natação em piscina.

Veredicto Pplware do OPPO Watch S

Após os testes realizados, o OPPO Watch S afirma-se como uma das opções mais elegantes no mercado nacional. Não tenta substituir um smartphone, mas sim ser um assistente de pulso altamente eficiente, com um ecrã que é, sem dúvida, a nova referência do segmento.

É a escolha ideal para quem valoriza materiais nobres como o aço inoxidável e não quer abdicar de uma autonomia sólida. Se procura um relógio que seja tão capaz numa reunião de trabalho como num treino de alta intensidade, o OPPO Watch S merece a sua atenção.

OPPO Watch S

OPPO Watch S: galeria de imagens