watchOS 26.2.1 já disponível para Apple Watch

A Apple lançou oficialmente o watchOS 26.2.1, uma atualização de software para o Apple Watch que já está a ser disponibilizada aos utilizadores. Esta versão chega pouco tempo depois da série principal watchOS 26 e traz foco em melhorias diretas para hardware recentemente anunciado.

Novidade Principal: Procura Precisa para AirTag

A funcionalidade mais destacada da atualização é a introdução do Localização precisa diretamente no Apple Watch para os novos AirTag 2.

Até agora, esta funcionalidade de localização precisa, que combina indicações visuais, hápticas e sonoras para encontrar um AirTag, estava limitada ao iPhone.

Com o watchOS 26.2.1, utilizadores com Apple Watch Series 9 ou posterior e Apple Watch Ultra 2 ou posterior podem agora localizar os AirTags com precisão diretamente a partir do pulso, sem necessidade de tirar o iPhone do bolso.

Requisitos e Compatibilidade

Para que a nova funcionalidade funcione, o Apple Watch tem de estar a correr o watchOS 26.2.1 e ser compatível com a tecnologia de Ultra Wideband usada pelo AirTag 2.

Modelos mais antigos ou que não suportem Procura Precisa continuam a poder ver a localização no mapa da app "Encontrar objetos", mas sem as orientações precisas de distância e direção.

Para além da compatibilidade com o AirTag 2, o watchOS 26.2.1 inclui correções de erros e melhorias de desempenho gerais, como é habitual em atualizações intermédias, para garantir uma experiência mais estável e fiável do sistema.

Como atualizar.

Para instalar o watchOS 26.2.1, basta aceder à app Watch no iPhone emparelhado, ir a Geral > Atualização de Software e seguir as instruções.

O relógio deve estar com pelo menos 50% de bateria e colocado no carregador durante a atualização.