Apple AirTag 2: a nova geração de localizadores pessoais chegou

A Apple apresentou oficialmente o novo AirTag 2, a segunda geração do seu localizador de objetos, com melhorias significativas em várias áreas em comparação com o modelo original lançado em 2021.

Principais melhorias

O AirTag 2 mantém o design compacto, mas traz um novo chip Ultra Wideband de segunda geração, semelhante ao usado nos iPhone 17 e nos Apple Watch mais recentes.

Este novo chip permite que a função de “Precision Finding ou Procura Precisa” guie os utilizadores até aos seus itens perdidos a uma distância até 50% superior à da geração anterior, ampliando o alcance de localização direta.

Além disso, o dispositivo inclui um chip Bluetooth melhorado e um altifalante mais potente. Graças a um design interno renovado, o AirTag 2 é cerca de 50% mais alto, tornando mais fácil ouvir o som do localizador mesmo a uma distância maior.

Uma novidade relevante é a capacidade de usar a funcionalidade de precisão diretamente a partir do Apple Watch Series 9 ou modelos Ultra mais recentes, proporcionando uma experiência de rastreio ainda mais completa no pulso.

Rede Encontrar (Find My) e partilha de localização

O AirTag 2 continua a integrar-se com a rede Encontrar (Find My) da Apple, uma enorme rede colaborativa de dispositivos que ajuda a localizar objetos mesmo quando estes estão fora do alcance direto do iPhone do utilizador.

Também foi reforçada a integração com a funcionalidade Partilha a localização do objeto que permite partilhar temporariamente a localização de um item perdido com terceiros de confiança, como companhias aéreas, para facilitar a recuperação de bagagens ou artigos importantes.

Privacidade e sustentabilidade

Tal como no modelo anterior, o novo AirTag foi concebido com forte proteção de privacidade: não armazena dados de localização no dispositivo e usa encriptação ponta-a-ponta para garantir que só o proprietário pode aceder à sua informação.

No que respeita ao ambiente, o AirTag 2 usa materiais reciclados no seu invólucro e componentes, alinhando-se com as metas de neutralidade carbónica da Apple até 2030.

Disponibilidade e preço

O AirTag 2 já está disponível para encomenda através da loja online da Apple e da app Apple Store, com preço idêntico ao modelo anterior: 35,00 € para uma unidade ou 119,00 € para um pack de quatro.

Está disponível personalização gratuita com gravação.

Requer um iPhone, iPad ou Apple Watch compatível com as versões mais recentes do iOS/iPadOS/watchOS e a app Encontrar (Find My) ativado para tirar pleno partido das capacidades de localização.

Em resumo...

O AirTag 2 representa uma evolução sólida do localizador da Apple, com alcance e som mais fortes, melhor integração com o ecossistema Apple e funcionalidades de partilha úteis, mantendo a simplicidade e compatibilidade com acessórios existentes.

Se usa AirTags regularmente, estas melhorias podem fazer uma diferença tangível na experiência de localizar objetos, especialmente em espaços maiores ou situações fora do habitual.