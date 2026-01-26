Apple AirTag 2: a nova geração de localizadores pessoais chegou
A Apple apresentou oficialmente o novo AirTag 2, a segunda geração do seu localizador de objetos, com melhorias significativas em várias áreas em comparação com o modelo original lançado em 2021.
Principais melhorias
O AirTag 2 mantém o design compacto, mas traz um novo chip Ultra Wideband de segunda geração, semelhante ao usado nos iPhone 17 e nos Apple Watch mais recentes.
Este novo chip permite que a função de “Precision Finding ou Procura Precisa” guie os utilizadores até aos seus itens perdidos a uma distância até 50% superior à da geração anterior, ampliando o alcance de localização direta.
Além disso, o dispositivo inclui um chip Bluetooth melhorado e um altifalante mais potente. Graças a um design interno renovado, o AirTag 2 é cerca de 50% mais alto, tornando mais fácil ouvir o som do localizador mesmo a uma distância maior.
Uma novidade relevante é a capacidade de usar a funcionalidade de precisão diretamente a partir do Apple Watch Series 9 ou modelos Ultra mais recentes, proporcionando uma experiência de rastreio ainda mais completa no pulso.
Rede Encontrar (Find My) e partilha de localização
O AirTag 2 continua a integrar-se com a rede Encontrar (Find My) da Apple, uma enorme rede colaborativa de dispositivos que ajuda a localizar objetos mesmo quando estes estão fora do alcance direto do iPhone do utilizador.
Também foi reforçada a integração com a funcionalidade Partilha a localização do objeto que permite partilhar temporariamente a localização de um item perdido com terceiros de confiança, como companhias aéreas, para facilitar a recuperação de bagagens ou artigos importantes.
Privacidade e sustentabilidade
Tal como no modelo anterior, o novo AirTag foi concebido com forte proteção de privacidade: não armazena dados de localização no dispositivo e usa encriptação ponta-a-ponta para garantir que só o proprietário pode aceder à sua informação.
No que respeita ao ambiente, o AirTag 2 usa materiais reciclados no seu invólucro e componentes, alinhando-se com as metas de neutralidade carbónica da Apple até 2030.
Disponibilidade e preço
O AirTag 2 já está disponível para encomenda através da loja online da Apple e da app Apple Store, com preço idêntico ao modelo anterior: 35,00 € para uma unidade ou 119,00 € para um pack de quatro.
Está disponível personalização gratuita com gravação.
Requer um iPhone, iPad ou Apple Watch compatível com as versões mais recentes do iOS/iPadOS/watchOS e a app Encontrar (Find My) ativado para tirar pleno partido das capacidades de localização.
Em resumo...
O AirTag 2 representa uma evolução sólida do localizador da Apple, com alcance e som mais fortes, melhor integração com o ecossistema Apple e funcionalidades de partilha úteis, mantendo a simplicidade e compatibilidade com acessórios existentes.
Se usa AirTags regularmente, estas melhorias podem fazer uma diferença tangível na experiência de localizar objetos, especialmente em espaços maiores ou situações fora do habitual.
A AirTag, ou qualquer outra com pilha CR 2032, para iPhone ou Android, é ótima para porta chaves, mas demasiado grossa para uma carteira. É preferível uma com formato de cartão de crédito e 1,6 mm de espessura. Há as que duram dois anos e as recarregáveis por indução – e há as que funcionam no iOS e no Android, mas um de cada vez.
Só esperar pelos videos de como tirar a coluna do airtag
“…e um altifalante mais potente. …”
Ainda não percebi como raio um ladrão se deixa apanhar com o produto do roubo rastreado com um localizador destes. Só se o ladrão for surdo!!!