Como nasceram os AirPods Max? Ex-designer da Apple explica

Um antigo designer da Apple revelou novos detalhes sobre o longo processo de desenvolvimento dos AirPods Max, incluindo decisões de design pouco conhecidas e a influência de Jony Ive dentro da empresa. Eugene Whang trabalhou mais de duas décadas na Apple e participou na criação de vários produtos icónicos.

AirPods Max: um projeto que demorou cinco anos

Eugene Whang, antigo designer de hardware da Apple, voltou a falar sobre os bastidores da criação dos AirPods Max numa entrevista recente à Highsnobiety. O profissional esteve 22 anos na empresa antes de acompanhar Jony Ive no projeto LoveFrom, e revelou agora alguns dos maiores desafios enfrentados durante o desenvolvimento dos auscultadores premium da Apple.

Segundo Whang, os AirPods Max foram tratados internamente como três produtos distintos. A equipa teve de trabalhar separadamente na banda superior, nas almofadas e até na bolsa de transporte incluída com os auscultadores.

O componente mais complicado acabou por ser o sistema de almofadas. A Apple precisou de testar centenas de versões diferentes para garantir conforto em vários formatos de cabeça e orelhas. O antigo designer explicou que a diversidade física dos utilizadores obrigou a empresa a fazer inúmeros ajustes antes de chegar ao resultado final.

Outro detalhe curioso revelado por Whang está relacionado com a ausência do logótipo da Apple nos AirPods Max. Ao contrário de muitos outros produtos da marca, os auscultadores não exibem qualquer símbolo visível no exterior.

De acordo com o designer, a decisão foi intencional porque a Apple não queria "transformar a cabeça das pessoas num espaço de publicidade". A ideia passou por criar um produto discreto e elegante, sem exagerar na identidade visual da marca.

Como entrou para a equipa de design da Apple

Whang também contou como conseguiu a primeira oportunidade na Apple. Na altura, acreditava que Jony Ive estaria demasiado ocupado para responder a contactos externos, por isso procurou outro designer da equipa através de um diretório interno da empresa.

O antigo responsável acabou por adivinhar o endereço de email dessa pessoa e decidiu telefonar diretamente para a Apple. Segundo o próprio, a iniciativa surgiu de uma forma simples e espontânea, acreditando que não tinha nada a perder ao tentar estabelecer contacto.

Durante a entrevista, Eugene Whang destacou ainda a importância de Jony Ive no funcionamento interno da Apple. O designer britânico, responsável por alguns dos produtos mais icónicos da empresa, protegia frequentemente a equipa criativa das pressões comerciais e empresariais.

Whang considera que Ive absorvia grande parte da pressão vinda da gestão da empresa, o que permitia aos designers manter maior liberdade criativa no desenvolvimento dos produtos.

Além dos AirPods Max, Eugene Whang trabalhou também no iPhone, nos AirPods tradicionais e em vários modelos do iPod nano durante a sua longa passagem pela Apple.

O designer acabou por abandonar a empresa pouco depois da criação da LoveFrom, o estúdio fundado por Jony Ive e Marc Newson. Alguns anos mais tarde, decidiu afastar-se desse projeto após uma reflexão mais profunda sobre as prioridades da sua vida pessoal e profissional.

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