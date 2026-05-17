Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Never Let You Go - Third Eye Blind

Third Eye Blind (comumente abreviada como 3EB) é uma banda de rock americana formada em São Francisco, Califórnia, em 1993. Após anos de mudanças na formação no início e meados da década de 1990, a dupla de compositores Stephan Jenkins e Kevin Cadogan assinou o primeiro contrato de gravação da banda com uma grande editora, a Elektra Records, em 1996. A banda lançou o seu álbum de estreia homónimo em 1997, sendo a formação composta principalmente por Jenkins (voz, guitarra ritmo), Cadogan (guitarra solo), Arion Salazar (baixo) e Brad Hargreaves (bateria). Pouco depois do lançamento do segundo álbum da banda em 1999, Blue, com a mesma formação, Cadogan foi desligado do grupo em circunstâncias controversas.

A banda continuou, mas com muitas mudanças na formação e longos intervalos entre lançamentos de álbuns durante os quinze anos seguintes. A banda lançou Out of the Vein em 2003 e Ursa Major em 2009 com o guitarrista Tony Fredianelli, mas separou-se deste pouco depois, ficando apenas Jenkins e Hargreaves como membros centrais remanescentes. A formação da banda voltou a estabilizar em meados da década de 2010, com a adição de Kryz Reid (guitarra solo), Alex Kopp (teclados) e Alex LeCavalier (baixo). A nova formação resultou num aumento da produção com menos tempo entre lançamentos - Dopamine (2015) e uma série de EPs, We Are Drugs (2016) e Thanks for Everything (2018). Depois de Kopp ter sido substituído por Colin Creev, foram lançados o sexto e o sétimo álbuns de estúdio Screamer (2019) e Our Bande Apart (2021).

A banda alcançou sucesso comercial no final da década de 1990, com Third Eye Blind e Blue certificados seis vezes platina e simples platina nos Estados Unidos, respetivamente. Várias canções foram também êxitos comerciais, com "Semi-Charmed Life", "Jumper" e "How's It Going to Be" a atingirem o Top 10 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, e "Never Let You Go" a atingir o Top 20. Os Third Eye Blind venderam cerca de doze milhões de discos em todo o mundo.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?