Ex-Beatle Paul McCartney juntou-se ao protesto da indústria musical contra a IA
A Inteligência Artificial (IA) está penetrar na cultura e, à medida que se apropria de vozes e caras, alguns artistas não escondem o desagrado. Desta vez, o protesto fez-se ouvir pelo silêncio do ex-Beatle Paul McCartney.
Descrito pelo The Guardian como "indiscutivelmente o maior compositor britânico vivo", Paul McCartney lançou uma música gravada num estúdio praticamente em silêncio.
Indo ao encontro do statement que outros artistas já fizeram questão de estabelecer, o ex-Beatle, de 83 anos, aliou-se, agora, ao protesto da indústria musical contra o roubo de direitos de autor por empresas de IA.
Ao invés da voz que todos conhecem, na música nova ouve-se apenas um ruído grave e alguns ruídos ocasionais, sugerindo que, se as empresas de IA explorarem injustamente a propriedade intelectual dos músicos para treinar os seus modelos generativos de IA, o ecossistema criativo será destruído e a música original silenciada.
Álbum dá forma ao descontentamento dos músicos em relação à IA
Em digressão pela América do Norte, Paul McCartney adicionou a música silenciosa "(bonus track)", com dois minutos e 45 segundos, ao B-side de um disco chamado "Is This What We Want?", que contém outras gravações silenciosas e será editado em vinil ainda este mês.
Assinado por nomes como Sam Fender, Kate Bush e Hans Zimmer, as músicas do disco deixam claro que "o Governo britânico não deve legalizar o roubo de música para beneficiar as empresas de IA".
Estou muito preocupado que o governo esteja a prestar mais atenção aos interesses das empresas tecnológicas americanas do que aos interesses dos criativos britânicos.
Disse Ed Newton-Rex, compositor e ativista pela justiça dos direitos de autor, e criador do álbum de protesto.
Recorde aqui:
Pagar ou não pagar direitos de autor para o pré-treino de IA é controlável pela legislação. Há de ter a mesma solução que o uso de obras literárias para o mesmo efeito.
O que não é controlável é o uso de IA para gerar músicas – e artistas. “Recentemente, um caso assim chamou a atenção da indústria fonográfica. Uma banda chamada Velvet Sundown conquistou mais de 750 mil ouvintes mensais no Spotify em questão de dias. Descobriu-se depois, porém, que o grupo foi criado com IA, assim como suas músicas. O Velvet Sundown não possui integrantes de verdade. Não há seres humanos envolvidos no processo de composição dessa banda fictícia, mas sim a ferramenta Suno, baseada em IA, que gerou os “sucessos” mais ouvidos do grupo, como “Dust on the Wind”, “Drift Beyond the Flame” e “The Wind Still Knows Our Name”. (RollingStone, Brasil, 26/07/2025).
Todos nós aprendemos uns com os outros, porque não pode a AI aprender com a música de outros músicos, não é isso que todos fazem? Os músicos não se inspiram uns nos outros?
Seja AI, seja pessoa real, se a música for boa, o que interessa?
Pode-se dizer o mesmo do som electrónico que substitui instrumentos músicais..
A indústria musical está muito sobrevalorizada e cara. Pode ser que assim, fique mais barata e deixemos de enriquecer gajos que só sabem cantar e quase nada contribuem para o desenvolvimento da sociedade.
Gosto de música, mas catano, já há artistas a mais..lol