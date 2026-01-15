Música gerada por IA inundou o Spotify e utilizadores estão furiosos

Não é novidade que o Spotify investe em tudo o que está relacionado com IA. Esta está cada vez mais presente, mas aparentemente nos locais errados. Falamos de músicas que surgem nas playlists e que cada vez mais são geradas por IA. Claro que os utilizadores não gostam e estão furiosos.

Música gerada por IA inundou o Spotify

Embora se tenha esforçado para garantir o seu lugar como um dos melhores serviços de streaming de música, o Spotify parece ter-se deixado levar pelas recomendações musicais baseadas em IA. Agora isso está a infiltrar-se nas playlists "Descobertas da Semana" dos utilizadores. Os utilizadores do Spotify têm vindo a criticar há algum tempo a insistência da plataforma em música gerada por IA.

No entanto, agora estão a estabelecer um limite, com muitos a pedir que a gigante do streaming implemente filtros para identificar que música foi gerada por IA. Muitos utilizadores estão a utilizar o Reddit para expressar a sua frustração em publicações, que geram uma série de respostas de utilizadores igualmente frustrados.

Uma queixa frequente é a reformulação da música gerada pela IA nas playlists Discover Weekly dos utilizadores. Estas são atualizadas às segundas-feiras para recomendar novos artistas dos géneros mais ouvidos. Os utilizadores têm reportado isto há algum tempo, mas percebem que a situação só piora, e a música gerada por IA torna-se cada vez mais comum tanto na Discover Weekly como nas playlists Release Radar.

Claro que os utilizadores estão furiosos

No entanto, o problema não reside apenas na música gerada por IA em si. O que mais incomoda os utilizadores é o que consideram ser uma prática enganadora por parte do Spotify. Alegam falta de transparência com os seus subscritores, enquanto outras plataformas de streaming possuem sistemas capazes de identificar e rotular visualmente a música gerada por IA.

De onde vêm estes artistas gerados por IA? Alguns utilizadores estão convencidos de que é uma jogada intencional do Spotify. O Spotify não tem a melhor reputação em relação ao pagamento dos seus artistas e, à medida que mais utilizadores se deparam com música indesejada produzida por IA, aumenta a suspeita de que o Spotify está a fazê-lo deliberadamente para evitar pagar aos artistas. Este tornou-se tão frequente que já não parece mera coincidência.

Quanto mais o Spotify investe em música gerada por IA, menos artistas "a sério" tem de se preocupar em pagar, resultando em maiores lucros para o serviço de streaming. Isso só elimina a integridade artística e o talento legítimo. Será que o Spotify vai banir a música gerada por IA? É pouco provável. No entanto, devido à sua influência na indústria, tem muito a perder e precisa de repensar a sua estratégia.