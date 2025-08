E a privacidade? Conversas com o ChatGPT estiveram acessíveis à Google e outros

Ainda que os alertas sejam constantes, os utilizadores parecem ignorar os perigos de partilhar informação com a IA. As situações são bem conhecidas e acumulam-se com o tempo. Uma nova situação foi revelada, e permitiu ao Google e outros motores de pesquisa aceder às conversas de alguns utilizadores da OpenAI o ChatGPT.

Conversas com o ChatGPT estiveram acessíveis

A OpenAI desativou uma funcionalidade experimental do ChatGPT que permitia aos motores de pesquisa, incluindo o Google, indexar as conversas com o chatbot. A preocupação era que estas conversas revelassem informações pessoais dos utilizadores e outros elementos associados.

Sabe-se que as conversas do ChatGPT foram indexadas pelo Google e por outros motores de pesquisa. Acessíveis no endereço https://chatgpt.com/share, algumas destas discussões eram inofensivas, mas outras continham detalhes suficientes para identificar o utilizador, como, por exemplo, reescritas de currículos. Outras ainda revelavam perguntas estranhas ou constrangedoras.

Google e outros motores recolheram dados

A OpenAI encerrou esta experiência e associou esta situação a isso mesmo, um teste. O diretor de segurança da informação da empresa, Dane Stuckey, confirmou a remoção da funcionalidade que permitia aos utilizadores tornar as suas conversas visíveis para os motores de pesquisa.

A criadora do ChatGPT defendeu-se, focando que esta não era uma funcionalidade aberta a todos e que estava apenas a ser experimentada. Declararam que esta foi uma experiência de curto prazo para ajudar as pessoas a descobrir conversas úteis.

OpenAI já fechou esta porta e resolveu problema

Felizmente, a partilha com os motores de pesquisa não era automática. Era necessário aceder às definições de uma conversa, criar um link público e clicar na opção para o partilhar publicamente. Ainda assim, esta funcionalidade expunha os utilizadores a um risco muito grande de partilhar inadvertidamente conteúdo sensível. Os nomes, consultas e mensagens adicionadas após a partilha permaneciam privados.

Perante as preocupações, a OpenAI decidiu remover esta funcionalidade. O diretor de segurança da informação da empresa acrescenta que estão a trabalhar para remover o conteúdo indexado. Esta alteração deverá entrar em vigor durante o dia de hoje (sábado, 2 de agosto).