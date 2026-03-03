Huawei desafia a NVIDIA: gigante chinesa apresenta novos supercomputadores de IA

A gigante tecnológica Huawei escolheu o MWC Barcelona para apresentar as suas mais recentes soluções de computação de alto desempenho ao mercado internacional. A empresa chinesa procura uma alternativa viável aos sistemas de inteligência artificial (IA) liderados pelos Estados Unidos.

Autonomia tecnológica perante as restrições globais

Durante o evento anual em Barcelona, a empresa sediada em Shenzhen destacou o Atlas 950 SuperPoD, um sistema robusto que integra 8192 unidades de processamento neural (NPU). A par desta solução, foi também introduzido o TaiShan 950 SuperPoD, um cluster destinado à computação de propósito geral.

Ambos os equipamentos representam o expoente máximo da capacidade de processamento da Huawei, tendo sido inicialmente revelados no mercado chinês em setembro passado como as ferramentas de IA mais potentes fabricadas através de processos de produção locais.

Este lançamento internacional sublinha o esforço contínuo da Huawei em contornar o bloqueio tecnológico imposto pelos Estados Unidos, que tem limitado o acesso da China a semicondutores de última geração.

Ao promover os seus próprios chips Ascend, a gigante das telecomunicações demonstra que conseguiu alcançar avanços significativos no setor da computação sem depender de tecnologias americanas. Segundo o comunicado oficial da marca, esta iniciativa reflete o compromisso com a colaboração aberta e a criação de uma base computacional resiliente que ofereça uma nova alternativa ao mercado global.

Expansão internacional e a IA agêntica

A decisão de levar este poder de processamento para fora das fronteiras chinesas surge num momento de procura crescente pela implementação de IA agêntica em diversos setores industriais.

Com esta demonstração de força no MWC Barcelona, a Huawei pretende provar que os seus sistemas são capazes de sustentar a próxima vaga de inovação digital, desafiando a hegemonia de rivais como a NVIDIA e consolidando a sua independência tecnológica num cenário geopolítico complexo.

Leia também: