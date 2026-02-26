Novo smartwatch de corrida em destaque no evento de lançamento da Huawei

Sob o mote Now is Your Run, a Huawei revelou, hoje, os seus mais recentes gadgets. No evento de lançamento, em Madrid, Espanha, a marca oficializou perante o público o seu regresso aos smartwatches de corrida profissional, com a estreia do novo Huawei Watch GT Runner 2, e mostrou uma série de outras inovações.

Uma vez que "correr significa muito mais do que correr rápido", nas palavras de Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico de maratona, a Huawei regressou ao mundo da corrida profissional, depois de cinco anos de investigação e desenvolvimento.

Acredito que correr é a atividade mais bonita a todos os níveis. Juntamente com a Huawei, podemos chegar a milhões de corredores em todo o mundo e, esperamos, impactar as suas vidas de uma forma bonita e positiva.

Disse Eliud Kipchoge, embaixador global do Huawei Watch GT Runner 2.

Huawei Watch GT Runner 2: para a corrida ser mais do que correr rápido

O novo Huawei Watch GT Runner destina-se a corredores casuais e a atletas avançados, oferecendo orientação profissional e suporte em prova.

Equipado com uma arquitetura de antena flutuante 3D e um design de isolamento de antena otimizado, o dispositivo alcança uma melhoria significativa na precisão de localização GPS em comparação com o seu antecessor.

Segundo a Huawei, isto garante um rastreio preciso mesmo em ambientes desafiantes, como túneis ou áreas com sombras.

O novo modo Maratona Inteligente atua como um treinador pessoal no pulso, gerindo a corrida de forma integrada.

Fico muito satisfeito de partilhar as minhas opiniões e perspetivas para melhorar a experiência do smartwatch, não só para atletas de elite, mas para corredores de todo o mundo.

Referiu Eliud Kipchoge, relativamente à experiência de cocriação do Huawei Watch GT Runner 2.

Huawei revelou outras novidades

No mesmo evento, foram apresentados o Watch Ultimate 2 Green Edition, o Mate 80 Pro, o MatePad Mini, os FreeBuds Pro 5 e a Band 11 Series.

Huawei FreeBuds Pro 5: cancelamento de ruído pioneiro

Os novos FreeBuds Pro 5 diferenciam-se ao serem os primeiros auriculares do mundo com cancelamento de ruído ativo (ANC) Dual-Engine (motor duplo).

Esta tecnologia pioneira não se limita a bloquear o ruído, compreende e gere todo o ambiente sonoro, proporcionando desde um silêncio profundo a chamadas cristalinas.

Este lançamento estabelece um novo padrão no mercado de áudio True-Wireless-Stereo (TWS), segundo a Huawei, oferecendo uma experiência imersiva de audição sem falhas e um cancelamento de ruído inteligente de alto desempenho.

Preço PVRP: 199,00 euros

Oferta de lançamento: 20 euros de desconto e 12 meses de Huawei Loss Care

Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition: novas funcionalidades de golfe

No evento, a marca apresentou ainda uma nova versão do Watch Ultimate 2, desta vez, em verde. Esta edição mantém as capacidades topo de gama para mergulho e aventuras ao ar livre, introduzindo funcionalidades dedicadas ao golfe.

Com melhorias nos modos Driving Range e Course, o Watch Ultimate 2 Green Edition oferece uma experiência mais precisa e inteligente, destinada a utilizadores que procuram excelência técnica e um estilo que se adapta a todas as ocasiões.

Preço PVPR: 999,00 euros

Oferta de lançamento: 100 euros de desconto

Huawei Band 11 Series: banda de fitness inteligente

A série Huawei Band 11 combina um design elegante com funcionalidades práticas, apresentando um ecrã AMOLED de 1,62 polegadas, que atinge um brilho máximo de 2000 nits.

O dispositivo aprofunda a monitorização da saúde e bem-estar com funcionalidades avançadas de sono, que avalia as fases, a regularidade e a qualidade do descanso através de dados mais precisos.

Simultaneamente, a funcionalidade de consciência da respiração deteta interrupções durante a noite, proporcionando informações essenciais para um sono mais saudável.

Ao integrar estas inovações com o registo desportivo num dispositivo compacto, afirma-se como um companheiro fiável para as rotinas diárias de fitness dos utilizadores.