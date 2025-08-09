Kobo Libra Colour: o eReader que traz cor para as leituras digitais neste verão

Os eReaders sempre foram uma forma simples e inteligente de ter os livros presentes e acessíveis a qualquer momento. Mais leves e eficientes que um smartphone ou um tablet, abrem agora a porta à cor e a outras leituras. A dar um passo importante neste campo temos o Kobo Libra Colour. Este eReader traz cor para as leituras digitais neste verão e o Pplware já o testou.

O Kobo Libra Colour é a mais recente proposta da Rakuten Kobo no mundo dos leitores digitais. Com um design ergonómico, ecrã a cores e suporte para stylus, este modelo pretende dar uma nova dimensão à leitura, sem perder o foco no essencial: conforto, autonomia e simplicidade.

Design leve e funcional

Visualmente, o Kobo Libra Colour mantém a identidade da linha Libra, com um corpo assimétrico onde se destacam os dois botões físicos para virar páginas.

É leve, confortável de segurar com uma só mão e feito com plásticos reciclados, um toque ecológico bem-vindo.

Com apenas cerca de 200 gramas e uma estrutura compacta, é ideal para uso prolongado. A certificação IPX8 garante resistência à água, até 60 minutos a dois metros de profundidade, permitindo ler sem preocupações na praia, piscina ou banheira.

Ecrã E Ink a cores: subtil, mas eficaz

O grande atrativo está no novo ecrã E Ink Kaleido 3 de 7 polegadas. Em preto e branco oferece uma resolução nítida de 300 ppi, enquanto a cores apresenta 150 ppi.

As cores são suaves, com uma aparência mais natural do que vibrante, ideais para quem lê banda desenhada, livros infantis ou conteúdos com ilustrações.

Apesar de uma ligeira perda de nitidez quando em modo de cor, o conforto visual mantém-se elevado. A tecnologia ComfortLight PRO ajusta automaticamente a luminosidade e a temperatura da luz, tornando a leitura confortável em qualquer ambiente.

Desempenho sólido e bateria prolongada

Com um processador dual-core a 2.0 GHz, 1 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, o Kobo Libra Colour garante uma experiência fluida, tanto na leitura como na navegação pelos menus. A interface é simples e responsiva.

A autonomia continua a ser um dos trunfos dos eReaders. Com uma bateria de 2050 mAh, este dispositivo pode durar várias semanas com uma única carga. A recarga é feita via USB-C e demora cerca de duas horas a ser completa.

Ecossistema e funcionalidades inteligentes

O sistema operativo da Kobo é intuitivo e bem organizado. O utilizador pode aceder facilmente aos seus livros, à loja Kobo, a artigos do Pocket e a serviços de armazenamento na cloud como o Dropbox e Google Drive.

De uma forma simples e rápida, é possível ligar o Kobo Libra Colour a um destes serviços e navegar pelos livros, PDF ou outros ficheiros/formatos suportados. Também rapidamente estes passam para dentro deste eReader e ficam acessíveis em qualquer lado.

Além disso, a compatibilidade com múltiplos formatos (EPUB, PDF, MOBI, CBZ, entre outros) garante liberdade total na gestão da biblioteca digital.

Stylus e cadernos digitais

O Kobo Libra Colour é compatível com a caneta Kobo Stylus 2 (vendida separadamente), permitindo anotações diretamente nos livros ou em cadernos digitais dedicados.

A escrita é precisa, com várias opções de cor e espessura, e há ainda a possibilidade de converter manuscrito em texto digital.

Apesar de funcional, o sistema de notas ainda é básico para quem procura um verdadeiro bloco de notas digital ou funcionalidades mais avançadas de desenho. Ainda assim, servem para tomar apontamentos de forma rápida ou marcar partes de livros.

Kobo Libra Colour: conclusões

O Kobo Libra Colour não revoluciona a leitura digital, mas dá-lhe um novo brilho. As cores discretas, aliadas a uma excelente ergonomia, boa autonomia e funcionalidades como a stylus e integração com bibliotecas, tornam-no numa escolha completa para quem procura mais do que apenas ler texto.

É um eReader pensado com atenção aos pormenores, que respeita o hábito da leitura e acrescenta-lhe ferramentas úteis, sem distrações.

Para quem valoriza a simplicidade da leitura digital com um toque extra de personalização e criatividade, o Libra Colour é uma aposta sólida e equilibrada.

Kobo Libra Colour: Galeria de imagens