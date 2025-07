Tronsmart apresenta nova geração de colunas Bluetooth: Bang 2, T8, T8 Mini e Trip 2

A Tronsmart acaba de revelar quatro novas colunas portáteis que prometem acompanhar qualquer momento do dia, das festas ao ar livre às noites relaxadas em casa. Com design renovado, potência reforçada e resistência à água, a marca responde a diferentes estilos de vida com os modelos Bang 2, T8, T8 Mini e Trip 2.

A Tronsmart reforça a sua gama de áudio com quatro colunas Bluetooth desenhadas para diferentes estilos de vida. A Bang 2, com 90W, é ideal para festas ao ar livre; a T8, com 40W, equilibra potência e portabilidade para atividades no exterior; a T8 Mini oferece som 360° em espaços interiores; e a Trip 2 é a parceira perfeita para viagens.

Seja na praia ou na montanha, esta linha adapta-se a qualquer cenário. Cada uma delas foi pensada para uma experiência sonora distinta, sem comprometer portabilidade ou qualidade.

Bang 2: som de festa, onde quer que se esteja

Com 90W de potência e um sistema de som 2.1, a Bang 2 foi desenhada para dominar festas ao ar livre. A tecnologia SoundPulse intensifica os graves e assegura um som estéreo envolvente, suportado por um woofer oval, dois tweeters e radiadores passivos para graves profundos. A isto junta-se um espetáculo de luzes LED que acompanha o ritmo da música, criando ambiente até depois do pôr do sol.

A coluna é portátil, com pega e alça destacável, e promete até 26 horas de reprodução. É também resistente à água com certificação IPX6, o que a torna ideal para a praia, piscina ou acampamentos. Pode ainda ser emparelhada com outras Bang 2 para som mais amplo, e funciona como powerbank graças à entrada USB-C. Disponível em preto ou azul.

T8: versatilidade 360º para atividades ao ar livre

Para quem prefere algo mais compacto mas igualmente potente, a nova T8 traz 40W de som em 360º, mantendo um sistema 2.1 com dois drivers de gama completa, woofer e radiadores passivos. Oferece até 18 horas de autonomia e proteção total contra a água com IPX7.

Com o clássico controlo por rotação herdado da T7, a T8 é intuitiva e prática. A luz ambiente cria um halo suave à noite, ideal para ambientes de campismo. Um acessório incluído permite prendê-la à mochila ou à tenda, e a entrada auxiliar expande ainda mais as opções de ligação. Está disponível em preto, azul ou cinzento.

T8 Mini: som equilibrado para ambientes interiores

Com base na T7 Mini, a nova T8 Mini reforça a potência e adiciona graves mais intensos, mantendo dimensões compactas. Um driver de gama completa e dois radiadores passivos oferecem som equilibrado a 360º, perfeito para divisões pequenas como cozinhas, casas de banho ou escritórios. Com IPX7, a resistência à água está garantida, mesmo em sessões de karaoke no duche.

Oferece até 20 horas de reprodução, luz ambiente LED que acompanha o som e controlo via app para ajustes personalizados. Está disponível em preto, vermelho, azul e cinzento.

Trip 2: a companheira colorida de qualquer viagem

A nova Trip 2 surge como atualização da anterior, com 20% mais graves e um driver full-range com radiadores passivos. Leve, prática e com pega embutida, cabe facilmente na mochila ou bolso, sendo ideal para explorar a cidade ou relaxar na natureza. Com 20 horas de autonomia e resistência IPX7, é robusta e confiável.

Inclui microfone para chamadas e integração com assistentes de voz, bem como porta USB-C para carregamento. Disponível em quatro cores: preto, azul, cinzento e vermelho.

Preços e disponibilidade

As quatro colunas suportam ligação a dois dispositivos em simultâneo, emparelhamento duplo para estéreo expandido e ajuste de equalização via app. Estarão disponíveis a partir de julho na loja oficial da Tronsmart, AliExpress, MercadoLibre e outros revendedores.

Bang 2 : 129,99 €

: 129,99 € T8 : 59,99 €

: 59,99 € T8 Mini : 34,99 €

: 34,99 € Trip 2: 29,99 €

Para garantir uma destas novidades com desconto, poderá aderir ao evento de pré-venda a 24 de julho.

Tronsmart