Clean Up Earth, um jogo com preocupações ambientais

O nosso planeta tem de ser preservado. Ora bolas, é o único que "temos" e como tal, temos mesmo de o manter saudável. E é precisamente esse, o tema de Clean Up Earth, um jogo dos estúdios Magic Pockets.

Oz estúdios franceses Magic Pockets, anunciaram recentemente a data e lançamento do seu próximo jogo, Clean Up Earth.

Trata-se de uma aventura com uma forte mensagem ambiental e conservacionista para todos os jogadores: o planeta Terra tem de ser preservado!

No final de contas, todos concordamos sem qualquer sombra de dúvida que, este é (até à data), o único planeta ao qual podemos chamar Lar, correto?

Em Clean Up Earth, os jogadores embarcam numa jornada tranquila e meditativa, na qual tentarão revitalizar alguns dos locais mais icónicos da Terra. Desde praias tropicais banhadas pelo sol e repletas de lixo, até imponentes cadeias de montanhas cobertas por detritos, os jogadores vão ter como missão a de limpar cada um desses locais e restaurar a sua beleza natural.

Equipados com um mega e super evoluído aspirador, totalmente personalizável, os jogadores "aspiram" e reciclam o lixo depositado nos locais por onde passam, revelando a beleza natural escondida. Dessa forma, acompanham em todo o momento, a transformação do mundo, da poluição para um estado natural e mais saudável.

O Seja jogando sozinho, em equipe com até três amigos ou em mapas maiores compartilhados com mais de dez jogadores, o jogo foi projetado para proporcionar relaxamento e recarregar as energias, tudo isso enquanto convida, de forma sutil, à reflexão sobre nosso impacto ambiental no mundo real.

Os Magic Pockets são compostos por profissionais com uma ampla experiência no desenvolvimento de videojogos, tens já participado em títulos como Miraculous, Harry Potter, The Sims, The House of the Dead, Baldur’s Gate ou TMNT.

O lançamento de Clean Up Earth está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano, para PC. Contudo, existe uma campanha na plataforma de fundraising, Kickstarter com o objetivo de angariar investimento suficiente para possibilitar o seu lançamento para outras plataformas.