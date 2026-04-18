Above the Snow, uma aventura nos Alpes

Os estúdios Above The Desks anunciaram a data de lançamento de Above the Snow, o seu jogo sobre a gestão de uma instância turística nas neves dos Alpes. Venham conhecer melhor o jogo.

Above the Snow trata-se de um Sim, que foi desenvolvido pelos estúdios Above The Desks e cuja ação decorre no frio dos Alpes da década de 1960.

O jogo já tem data de lançamento oficial, para PC, que será no próximo dia 23 de abril.

Above The Snow é um tycoon que convida os jogadores a criar a sua melhor estância turística de sonho, ambientada na beleza implacável dos Alpes da década de 1960.

O jogador irá construir e personalizar o chalé dos seus sonhos com um estilo moderno de meados do século XX e, de seguida, assumir o controlo da própria montanha. Terá de planear trilhos perigosos, pistas de ski, gerir equipamentos e estruturas, interpretar as mudanças climáticas e ocasionalmente, resgatar alpinistas perdidos.

No entanto, o jogador não pode descurar a qualidade do serviço que a sua estância presta. Ainda para mais se tivermos em conta que os hóspedes não são todos iguais, tendo cada um as suas próprias exigências, personalidades e limites para o que podem tolerar.

A fama e reputação cresce conforme o sucesso do nosso chalé mas no entanto, a competição também se enrijece o que torna a pressão numa espiral crescente. Ah, e convém não esquecer que as tempestades estão sempre por perto...

Cada opção adotada pelo jogador vai moldar a sua equipa, a sua reputação e também... quantos turistas vão conseguir sair da montanha em segurança.

O jogo conta com mais de 20 horas de narrativa, sistemas dinâmicos de alterações climáticas e veículos alpinos baseados na realidade.

Existem vários modos para desbloquear, como o Inverno Infinito ou o Modo Criativo para construir o resort dos seus sonhos sem a pressão da história.

“Above The Snow é uma mistura única de um simulador de resort confortável e tranquilo, com toda a estratégia de gestão e sobrevivência num cenário gélido dos Alpes, onde você precisa tomar decisões de vida ou morte”, referiu Michał Wasiak, fundador e diretor do estúdio Above The Desk. “Há muito drama interpessoal nesta história de amizade e gestão de negócios, e queremos que os jogadores se sintam totalmente imersos na nossa recriação dos Alpes da década de 1960, completa com móveis e roupas de inverno reais de marcas como Cortazu, Fjordfiesta e Heywood-Wakefield. Mal podemos esperar para os levar ao nosso cume virtual acima da neve!”

Above the Snow será lançado no Steam a 23 de abril.