Westlanders, à conquista do Oeste Selvagem

A conquista do Oeste Americano continua a ser uma das principais fontes de inspiração para as equipas de desenvolvimento de videojogos. Westlanders é um bom exemplo disso e recebeu recentemente novidades.

A Breach Studios e a Radical Theory encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, Westlanders. Trata-se de um jogo que aborda a temática da conquista do Oeste Selvagem americano mas sob uma nova perspectiva. É um jogo de sobrevivência, com forte incidência em mecânicas de criação e gestão de recursos, que decorre num mundo aberto à exploração.

O desenvolvimento encontra-se em progresso e a equipa recorreu recentemente a uma campanha Kickstarter para recolher apoios para o que ainda falta desenvolver.

Westlanders é um jogo que tenta oferecer aos jogadores uma experiência completamente diferente do que foi a conquista do Oeste americano. Será um survival com uma jogabilidade profunda e extremamente multifacetada, no qual os jogadores terão de evoluir desde meros sobreviventes desesperados a líderes de uma próspera rede económica.

Pelo caminho terão de aprender a dominar a natureza selvagem usando uma carroça coberta que serve como sua base móvel totalmente personalizável. Poderão inclusive, juntar-se a até quatro outros colonos de forma a juntos explorarem regiões desconhecidas, caçar por recursos e gerir as habilidades especializadas de cada conseguir sobreviver a um meio ambiente brutal e cruel, assim como a um clima severo.

O objetivo do jogo é o de criar um Oeste americano colonizado e próspero, e dessa forma, o jogador vai, de forma gradual, criar o seu próprio império e território. Para tal, vai estabelecendo novas cidades e postos avançados fortificados que o expandem e atingem novos horizontes. Com a expansão do território, vêm também novos recursos essenciais para ser recolhidos, tais como a madeira, o ferro e o ouro. Dessa forma, não só poderá criar novos equipamentos e ferramentas como também poderá adquirir outros tipos de acessórios ou recursos.

No entanto, há que ficar atento, pois o aumento da sua riqueza irá inevitavelmente atrair bandidos, exigindo ainda que parte do investimento seja feito para a construção de defesas robustas para proteger o seu progresso.

Para o ajudar na sua tarefa de criar uma sociedade rica e próspera, o jogador vai ter ainda alguns aliados de valor. Pelo caminho vai encontrar vários NPCs, especialistas em várias áreas, os quais poderá recrutar para ajudar a gerir tarefas e trabalhos essenciais como a mineração, extração de madeira ou criação de gado.

Adicionalmente, ao se coordenar com os seus amigos online, poderá ainda otimizar as redes económicas entre os vários aldeamentos, criando uma sociedade segura, próspera e bem sucedida.

O jogo contará ainda com uma árvore de habilidades detalhada e bastante ramificada, tanto na vertente económica, social e militar.

Ainda sem data de lançamento concreta, Westlanders encontra-se a ser desenvolvido para PC.