Espionagem em destaque no novo trailer de 007 First Light

A IO Interactive prepara-se para lançar 007 First Light e revelou recentemente um novo trailer para o jogo, aumentando dessa forma um pouco mais a sede de quem espera por este titulo de espionagem.

A IO Interactive, equipa de desenvolvimento por detrás da série HITMAN, lançou recentemente, em cooperação com a Amazon MGM Studios, um novo trailer para o seu próximo jogo, 007 First Light. Este trailer agora divulgado revela algumas das principais características do jogo.

Intitulado de Rules of Spycraft, pretende indicar qual a principal premissa de operar como um agente moderno do MI6, que o status de 007 se deve ganhar.

O vídeo convida os jogadores a descobrir uma história reimaginada das origens do agente secreto mais conhecido do planeta. Uma viagem no tempo na qual cada desafio pode ser abordado de várias formas, seja de forma discreta, através da persuasão ou de ação direta.

Este novo trailer revela como 007 First Light incentiva e utiliza a criatividade como centro da sua experiência, graças à sua jogabilidade baseada numa Abordagem Criativa.

Inspirado na experiência da IO Interactive no género da espionagem e projetado para que os jogadores enfrentem os objetivos da forma que melhor entenderem, este sistema apoia-se na improvisação e na rapidez na tomada de decisões:

Espionagem: Os jogadores poderão infiltrar-se nas mais diferentes localizações do jogo de forma discreta, analisando tudo o que os rodeia e mantendo-se um passo à frente dos inimigos. Poderão escutar conversas para obter informações, identificar oportunidades para se aproximar dos seus objetivos e utilizar o engenhe e discrição para se mover através de áreas vigiadas sem levantar suspeitas.

Gadgets (Q Branch): No decorrer da aventura, os jogadores poderão configurar os seus equipamentos com ferramentas e gadgets projetados para potenciar a discrição, criar momentos de distração e incentivar dessa forma, a resolução criativa do diversos desafios. Em 007 First Light, James Bond vai contar com uma ampla variedade de dispositivos, entre eles, as lentes Q (que realçam informações relevantes e outros dispositivos usados para hackear), o relógio Q (que ativa outros gadgets para desviar a atenção ou neutralizar ameaças), o dispositivo laser (capaz de eliminar inimigos, abrir novas rotas ou gerar distrações), o telefone dardo (permite atordoar os inimigos), as cápsulas de fumo (que anulam a visibilidade à distância) e minas explosivas (emitem um estalo que afeta temporariamente os inimigos), entre outros gadgets.

Combate: Quando a discrição deixa de ser uma opção válida, poderá ser necessário recorrer à violência e entrar em combate. Para tal, os jogadores podem usar o meio ambiente circundante para executar derrubes a curta distância, abordar seus inimigos antes de começar um tiroteio ou usar a habilidade Enfocar para abrandar a ação, desarmar os inimigos com precisão ou levar a cabo neutralizações seletivas. As armas também são ferramentas viáveis e, quando estão sem munição, podem ser lançadas como forma de ataque.

Por outro lado, 007 First Light também disponibiliza aos jogadores o modo Simulações Tácticas (TacSim), para aperfeiçoar as suas habilidades no decorrer de cada missão. Este modo, apresenta uma elevada rejogabilidade, sendo desbloqueado uma vez concluído o treino de Bond. Supervisionado pela doutora Selina Tan (interpretada por Gemma Chan), com consolas interativos e uma galeria integrada de colecionáveis, TacSim oferece múltiplas missões que são desbloqueadas à medida que se avança na história e pode ser jogado repetidas vezes para melhorar constantemente o seu desempenho como agentes.

Cada missão é avaliada com base na pontuação do agente e inclui classificações tanto globais como entre amigos. Ao completar as missões do TacSim, adquirimos XP e Intel. Enquanto o XP aumenta o nível de autorização do nosso agente e desbloqueia novos aspectos para armas e gadgets, a Intel permite comprá-los.

007 First Light tem lançamento previsto para 27 de maio de 2026 no Playstation 5 e Xbox Series X.