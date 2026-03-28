Por vezes aparecem determinadas noticias "estranhas" que alguns utilizadores até acabam por acreditar. Será que colocar moedas em cima do router Wi-Fi tornam ligação mais rápida? Verdade ou mito?

Não, colocar moedas em cima do router é um mito

Não! Colocar moedas em cima do router Wi-Fi não torna a ligação mais rápida. É um mito bastante popular, mas sem base técnica real.

A teoria diz que as moedas poderiam funcionar como “refletores” do sinal, ajudando a direcionar as ondas Wi-Fi. Como o Wi-Fi usa ondas de rádio (normalmente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz), metais podem, de facto, refletir sinais. Mas...

Moedas são pequenas e irregulares - não conseguem refletir o sinal de forma controlada

Não estão posicionadas com precisão - n ão há direção útil do sinal

Podem até causar interferência aleatória, piorando ligeiramente o desempenho

O que realmente melhora o Wi-Fi

Se quer ter uma ligação mais rápida e estável, há coisas que podem ajudar: