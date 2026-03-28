Colocar moedas em cima do router Wi-Fi tornam ligação mais rápida?
Por vezes aparecem determinadas noticias "estranhas" que alguns utilizadores até acabam por acreditar. Será que colocar moedas em cima do router Wi-Fi tornam ligação mais rápida? Verdade ou mito?
Não, colocar moedas em cima do router é um mito
Não! Colocar moedas em cima do router Wi-Fi não torna a ligação mais rápida. É um mito bastante popular, mas sem base técnica real.
A teoria diz que as moedas poderiam funcionar como “refletores” do sinal, ajudando a direcionar as ondas Wi-Fi. Como o Wi-Fi usa ondas de rádio (normalmente nas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz), metais podem, de facto, refletir sinais. Mas...
- Moedas são pequenas e irregulares - não conseguem refletir o sinal de forma controlada
- Não estão posicionadas com precisão - não há direção útil do sinal
- Podem até causar interferência aleatória, piorando ligeiramente o desempenho
O que realmente melhora o Wi-Fi
Se quer ter uma ligação mais rápida e estável, há coisas que podem ajudar:
- Posição do router: colocá-lo em posição estratégica dentro da casa
- Evitar obstáculos: paredes grossas, espelhos e metal degradam o sinal
- Mudar canal Wi-Fi: evita interferências de redes vizinhas
- Atualizar o router: modelos mais recentes têm melhor alcance e velocidade
- Usar repetidores ou mesh: ideal para casas maiores