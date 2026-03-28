164€ vs. 4789€ por mês: este mapa expõe o abismo do salário mínimo na Europa em 2026

Dois profissionais que desempenhem funções semelhantes e cumpram a mesma carga horária podem terminar o mês com rendimentos completamente diferentes. Este mapa expõe a diferença gigant do salário mínimo na Europa em 2026.

A função social e económica do salário mínimo

O portal Visual Capitalist sintetizou estes dados numa representação cartográfica que permite confrontar, de forma imediata, a remuneração mínima legal de cada país.

Salário mínimo O salário mínimo define-se como a retribuição mais baixa que, por força da lei, um empregador está obrigado a pagar aos seus colaboradores. Este mecanismo visa assegurar um padrão de vida digno e prevenir abusos ou exploração no mercado de trabalho.

De acordo com a Autoridade Laboral Europeia (EURES), esta ferramenta é fundamental para mitigar a desigualdade e estimular o consumo interno, uma vez que as famílias com menores rendimentos tendem a reinjetar quase a totalidade do seu salário na economia local.

Contudo, a aplicação deste conceito não é uniforme. Países como a Áustria, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia prescindem de um valor fixado pelo Estado, confiando essa definição à negociação coletiva entre sindicatos e entidades patronais.

A Suíça apresenta um modelo distinto, sem um patamar federal único, onde cada cantão estabelece as suas próprias regras. Em Genebra, por exemplo, o valor horário em 2024 fixava-se nos 24,59 francos, o que resulta em cerca de 4640 euros mensais.

Todavia, este valor elevado é rapidamente absorvido pelo custo de vida local: rendas entre os 1580 e os 2630 euros e seguros de saúde obrigatórios que ultrapassam os 370 euros por adulto tornam a gestão doméstica um desafio constante.

O poder de compra real e os líderes do ocidente

Analisar os valores nominais sem considerar o custo de vida pode induzir em erro. Na Polónia, um salário de 1100 euros possui um poder de compra equivalente a mais de 1800 euros em economias como a francesa ou a alemã, devido ao preço inferior de bens e serviços essenciais.

No seio da União Europeia, o Luxemburgo mantém-se no topo da tabela com um salário mínimo de 2704 euros, seguido de perto pela Irlanda (2282 euros), Alemanha (2161 euros) e Países Baixos (2246 euros).

Já no Reino Unido, o sistema baseia-se em escalões etários, onde os maiores de 21 anos auferem 12,71 libras por hora - aproximadamente 15,20 euros - totalizando cerca de 2279 euros mensais numa jornada semanal de 37,5 horas.

Inversamente, os valores mais reduzidos concentram-se na Europa de Leste. A Bulgária regista o valor mais baixo da União Europeia, com 551 euros mensais. Seguem-se a Hungria com 727 euros, a Letónia com 740 euros e a Roménia com 797 euros.

A disparidade entre o Luxemburgo e a Bulgária excede os 2150 euros mensais, uma diferença notável para dois países que partilham o mesmo mercado único.

Fora da zona comunitária, a Ucrânia situa-se na base da pirâmide com apenas 164 euros mensais. Isto significa que, para ganhar o mesmo que um trabalhador luxemburguês num único mês, um ucraniano precisaria de trabalhar mais de um ano e quatro meses.

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