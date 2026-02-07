NASA vai permitir que os astronautas levem os seus smartphones para o espaço
Os smartphones tornaram-se uma necessidade básica no dia a dia. São levados para todo o lado. No entanto, há um lugar onde os humanos não podem levar os seus telefones: o espaço. A NASA tem uma diretiva rigorosa que proíbe os astronautas de levarem os seus smartphones para órbita. Isso está prestes a mudar nas próximas missões Crew-12 e Artemis II.
Smartphones vão para o espaço em breve
A NASA tem regulamentos muito rigorosos sobre o que pode e o que não pode ser levado para órbita. Até agora, os smartphones enquadravam-se na última categoria e não eram permitidos nos voos espaciais. No entanto, o administrador da NASA, Jared Isaacman, anunciou que, com as próximas missões Crew-12 e Artemis II, os astronautas poderão levar os seus smartphones modernos, iPhones ou Android, para o espaço.
Segundo Isaacmann, a decisão da NASA de restringir dispositivos como os smartphones fazia sentido há anos, mas não agora. Os dispositivos eletrónicos como os smartphones são concebidos principalmente para o ambiente terrestre, e expô-los ao espaço pode afetá-los negativamente. É por isso que tais restrições estiveram em vigor até agora. Além disso, o processo de aprovação da NASA é muito lento e pode demorar anos.
Os equipamentos atualmente em utilização são um ótimo exemplo de quão lento é todo o sistema de aprovação. Antes deste anúncio, a tripulação da missão Artemis II transportava uma câmara DSLR Nikon de 2016, bem como uma GoPro. Ao permitir que as tripulações da Crew-12 e da Artemis II transportem smartphones modernos, surgem questões difíceis. Será que estas regras ainda fazem sentido com o avanço da tecnologia?
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…
NASA muda regras para os seus astronautas
Curiosamente, esta não seria a primeira vez que os astronautas levariam um smartphone pessoal numa missão espacial. Dois iPhones 4 também foram para órbita com a tripulação durante uma missão do vaivém espacial em 2011. No entanto, não há informações sobre se estes telefones foram utilizados para tirar fotografias e gravar vídeos ou se estavam simplesmente guardados na lateral da nave espacial.
Alguns outros dispositivos da Apple, como o Macintosh, iPods, AirPods Pro e Apple Watch, também já foram levados para o espaço. Há a questão de como é que os astronautas comunicam com as famílias durante as missões se o uso de smartphones pessoais é restrito no espaço. Até ao momento, os astronautas têm utilizado tablets especiais que transportam consigo para se ligarem à internet e conversarem com familiares.
Levar smartphones modernos como o iPhone 17 ou o Pixel 10 permitirá às tripulações em futuras missões espaciais captar imagens incríveis instantaneamente, já não precisarão de uma câmara volumosa. Em vez disso, sempre que avistarem algo a ser fotografado ou filmado, podem simplesmente pegar nos telemóveis e registar o momento. Se os telemóveis se tornarem realmente comuns nas missões espaciais, é certo que no futuro, se estará a comparar qual tira a melhor fotografia da Terra vista da Lua.