NASA vai permitir que os astronautas levem os seus smartphones para o espaço

Os smartphones tornaram-se uma necessidade básica no dia a dia. São levados para todo o lado. No entanto, há um lugar onde os humanos não podem levar os seus telefones: o espaço. A NASA tem uma diretiva rigorosa que proíbe os astronautas de levarem os seus smartphones para órbita. Isso está prestes a mudar nas próximas missões Crew-12 e Artemis II.

Smartphones vão para o espaço em breve

A NASA tem regulamentos muito rigorosos sobre o que pode e o que não pode ser levado para órbita. Até agora, os smartphones enquadravam-se na última categoria e não eram permitidos nos voos espaciais. No entanto, o administrador da NASA, Jared Isaacman, anunciou que, com as próximas missões Crew-12 e Artemis II, os astronautas poderão levar os seus smartphones modernos, iPhones ou Android, para o espaço.

Segundo Isaacmann, a decisão da NASA de restringir dispositivos como os smartphones fazia sentido há anos, mas não agora. Os dispositivos eletrónicos como os smartphones são concebidos principalmente para o ambiente terrestre, e expô-los ao espaço pode afetá-los negativamente. É por isso que tais restrições estiveram em vigor até agora. Além disso, o processo de aprovação da NASA é muito lento e pode demorar anos.

Os equipamentos atualmente em utilização são um ótimo exemplo de quão lento é todo o sistema de aprovação. Antes deste anúncio, a tripulação da missão Artemis II transportava uma câmara DSLR Nikon de 2016, bem como uma GoPro. Ao permitir que as tripulações da Crew-12 e da Artemis II transportem smartphones modernos, surgem questões difíceis. Será que estas regras ainda fazem sentido com o avanço da tecnologia?

NASA muda regras para os seus astronautas

Curiosamente, esta não seria a primeira vez que os astronautas levariam um smartphone pessoal numa missão espacial. Dois iPhones 4 também foram para órbita com a tripulação durante uma missão do vaivém espacial em 2011. No entanto, não há informações sobre se estes telefones foram utilizados para tirar fotografias e gravar vídeos ou se estavam simplesmente guardados na lateral da nave espacial.

Alguns outros dispositivos da Apple, como o Macintosh, iPods, AirPods Pro e Apple Watch, também já foram levados para o espaço. Há a questão de como é que os astronautas comunicam com as famílias durante as missões se o uso de smartphones pessoais é restrito no espaço. Até ao momento, os astronautas têm utilizado tablets especiais que transportam consigo para se ligarem à internet e conversarem com familiares.

Levar smartphones modernos como o iPhone 17 ou o Pixel 10 permitirá às tripulações em futuras missões espaciais captar imagens incríveis instantaneamente, já não precisarão de uma câmara volumosa. Em vez disso, sempre que avistarem algo a ser fotografado ou filmado, podem simplesmente pegar nos telemóveis e registar o momento. Se os telemóveis se tornarem realmente comuns nas missões espaciais, é certo que no futuro, se estará a comparar qual tira a melhor fotografia da Terra vista da Lua.