Teve um acidente? Pode preencher a declaração amigável no telemóvel

A aplicação e-SEGURNET facilita a participação e a comunicação de um sinistro automóvel à sua seguradora. Está disponível não só para dispositivos móveis como também para computadores pessoais ou tablets. Pode também usar através de um simples browser.

e-SEGURNET é uma alternativa à declaração amigável tradicional (em papel)

Esta app foi criada pelas seguradoras, e é uma alternativa à tradicional declaração amigável (DAAA). Pode usar esta app para participar um acidente automóvel, desde que o seguro esteja válido em Portugal.

Permite ainda manter os seus dados e dos seus veículos facilmente acessíveis. A geolocalização, utilização de fotos e ajuda no preenchimento tornam a participação mais simples quando o acidente acontece!

Após o envio da participação, cada interveniente deverá preencher a informação adicional (equivalente ao vulgarmente conhecido como "verso da DAAA"), e nesse formulário indicar os dados relativos aos feridos.

Não se esqueça que, caso haja feridos, deverá sempre chamar as autoridades ao local. De qualquer forma, pode usar esta aplicação para participar um acidente automóvel mesmo que haja ocorrência de feridos.

As funcionalidades disponíveis na web são as mesmas que são disponibilizadas no móvel, à exceção da utilização da câmara ou mesmo a geolocalização (dependendo dos dispositivos).

e-SEGURNET