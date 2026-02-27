PplWare Mobile

Maior queda de sempre no mercado mundial de smartphones: “choque semelhante a tsunami”

Mobile 8 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. guilherme says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 10:09

    Se virmos encomendas de stocks de ram para 2028 que ainda só começam em produção em 2028 e já estão reservados é para terem uma noção de como anda a coisa, ou outras empresas começam a produzir RAM ou senão isto vai ter um impacto em tudo porque tudo que é electrónico e que use RAM.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      27 de Fevereiro de 2026 às 10:47

      outras empresas começam a produzir RAM? com que wafers e com que fabricas? deves pensar que isto é produzir batatas fritas

      Responder
      • guilherme says:
        27 de Fevereiro de 2026 às 11:06

        Já cá faltava o Zézinho, não é como produzir batatas fritas mas se temos um problema de oferta com datas alargadas podes crer que o mercado não tem que ser dividido entre as 3 grandes Samsung, SK Hynix e Micron, 2 e 3 anos pode ser execuivel, claro que não estou a falar para competir no mercado de topo de densidade e velocidade das memórias da Samsung ou Micron mas sim memórias inferiores para aliviar o mercado.
        Por exemplo temos a chinesa CXMT que pode começar a abalar o mercado já este ano e 207/2028.

        Quando existe procura, não interessa se demora 2, 3,4 anos vai existir empresas a querer uma fatia do mercado.

        Responder
  2. says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 10:09

    Não culpem só o preço dos chips, a falta de inovação também é um factor importante. Encher o smartphone com mais lixo de IA não é inovação.

    Responder
  3. Max says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 10:26

    Notícia dos últimos dias: a Samsung pretendia um aumento de 60% no preço a pagar pela Apple. Propôs um aumento de 100%, para começo das negociações … e a Apple aceitou-o.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      27 de Fevereiro de 2026 às 10:44

      a apple é quem tem as maiores margens nos equipamentos, o que eles fazem é o que sempre fizeram com NAND, dominam a procura para conseguirem manter a oferta, aguentam 2 anos e volta tudo ao mesmo enquanto lideram vendas.

      Responder
  4. Joao says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 10:28

    Isto é tudo uma treta do mercado, uma desculpa para aumentar os preços. As empresas já perceberam uma coisa: deixam passar para o público a informação que querem, fazem-se de coitadinhas e dizem que a culpa do aumento dos preços é de terceiros. Depois aumentam os preços e as pessoas continuam a comprar a mesma coisa, às vezes até com menos qualidade e a um preço superior.
    Isto está a acontecer em vários setores. Depois o preço da matéria-prima desce, mas os preços mantêm-se altos.

    Responder
  5. Toni da Adega says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 11:06

    O mercado está saturado e bastante estagnado. Qualquer Smartphone com 3 anos está a par com modelos actuais. As diferencas sao minimas (se existirem)

    Responder

