Combustíveis: março vai começar com subidas na gasolina e gasóleo

Mais quase um final de semana e mais uma previsão para o preço dos combustíveis. As notícias não são boas, pois os combustíveis vão voltar a subir já em março.

Combustíveis: Gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina sobe 2 cêntimos

Na próxima semana, as previsões indicam que ambos os combustíveis vão sofrer uma subida de preço. O gasóleo sobe 3 cêntimos e gasolina 2 cêntimo.

De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.