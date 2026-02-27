Instagram: pais vão saber o que os filhos estão a pesquisar na aplicação

As redes sociais são muitas vezes fontes de problemas para os mais jovens, quando as usam sem supervisão. Para ajudar nesse controlo, os pais vão saber o que os filhos estão a pesquisar no Instagram, mas em certas situações.

Uma ajuda para controlar as pesquisas feitas

A Meta continua a implementar novas funcionalidades para proteger as crianças e adolescentes que utilizam o Instagram, e a mais recente é um passo significativo para prevenir problemas mais graves. A empresa anunciou que irá ativar um novo sistema de alertas no Instagram quando as crianças pesquisam repetidamente conteúdos relacionados com a automutilação.

Estes alertas do Instagram consistem no envio de uma notificação para os telemóveis dos pais caso os seus filhos “tentem repetidamente pesquisar termos claramente associados a suicídio ou automutilação num curto espaço de tempo”. Esta funcionalidade, no entanto, apenas estará disponível para contas de adolescentes que tenham o controlo parental ativado.

Numa publicação feita agora, o Instagram destaca que a aplicação já bloqueia conteúdos relacionados com automutilação ou suicídio. Isto acontece ao abrigo da sua política, e que, em vez de publicações sobre estes temas, exibe “recursos e linhas de ajuda que podem oferecer suporte”.

No entanto, afirmam que a maioria dos adolescentes não procura ativamente este tipo de conteúdo na rede social. De qualquer forma, o objetivo da nova funcionalidade é permitir que os pais intervenham caso os seus filhos necessitem de ajuda. Além disso, o Instagram alerta que quer evitar o envio de notificações desnecessárias, pois isso poderia tornar os alertas menos úteis no geral.

Notificações do Instagram chegarão via WhatsApp

Por este motivo, as notificações serão enviadas apenas quando a criança estiver a pesquisar ativamente ou com frequência. Os pais poderão receber notificações do Instagram através de vários canais, incluindo e-mail, mensagem de texto ou WhatsApp, dependendo da opção selecionada. Ao tocar na notificação, terão acesso a recursos e guias sobre como lidar com a situação com o seu filho.

Atualmente, esta funcionalidade está disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. No futuro, a Meta também planeia incluir esta funcionalidade nos seus modelos de IA e chatbots, para impedir que as crianças pequenas pesquisem ativamente conteúdo relacionado com estes tópicos.