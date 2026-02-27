Fim das contas partilhadas na HBO Max! Warner Bros. confirma a proibição global

Este era um cenário já esperado, com o fim da opção de partilhar a sua conta HBO Max. Após meses de alertas, a Warner Bros. Discovery confirmou que vai expandir a sua política contra a partilha para o mundo todo. A partir deste ano, já não poderá partilhar os dados da sua conta.

Mudança que se esperava na HBO Max e ninguém quer

Segundo é avançado, a Warner Bros. confirmou que irá expandir o seu programa para impedir a partilha de contas da HBO Max em todo o mundo. Durante uma conferência com os acionistas para divulgar os resultados financeiros do último trimestre, os executivos anunciaram a medida. O presidente da Warner Bros. Discovery Global Streaming, revelou que as mensagens de aviso serão implementadas em todos os países até ao fim de 2026.

A HBO Max está a seguir os passos da Netflix e do Disney+ com um programa que deteta os utilizadores que partilham as suas contas e envia-lhes uma mensagem. Esta política está em vigor nos Estados Unidos desde 2015, onde têm surgido avisos cada vez mais intrusivos, incentivando os subscritores a interromper a partilha.

Tal como a Netflix, a HBO Max oferece aos utilizadores a opção de adicionar uma pessoa à sua conta por uma taxa de 7,99 dólares por mês. Durante a teleconferência, a empresa afirmou que limitar a partilha de contas é uma forma de aumentar a receita. A Warner Bros. espera replicar o "efeito Netflix", em que a empresa conquistou novos subscritores após implementar o bloqueio de contas.

Conquistar subscritores ao proibir contas partilhadas

A Warner Bros. espera atingir os 150 milhões de subscritores do HBO Max até ao final de 2026. Embora a medida para impedir a partilha de contas ajude a aumentar este número, a WB está ciente de que não irá gerar um fluxo constante de subscritores para a plataforma. É por isso que também planeia expandir-se para mais países na Europa e na América Latina.

Sobre este assunto, afirmaram que vão investir na melhoria do produto e na otimização da sua estrutura de preços. Atualmente, o HBO Max oferece três planos de subscrição: Básico, Standard e Platina. O problema do HBO Max é que o serviço nunca teve uma estratégia clara.

Ao contrário da Netflix, a plataforma da Warner Bros. não é apenas oferecida pela web ou aplicação, mas também através de subscrições de TV por cabo. A isto devemos acrescentar o problema dos nomes. Em vez de aproveitar uma marca tão icónica como a HBO, a Warner optou por simplesmente chamar-lhe "Max". Esta mudança não se resumiu apenas à identidade, também obrigou os utilizadores a descarregar uma nova aplicação.