Gmail aumenta tamanho das mensagens enviadas e recebidas, mas não é para todos

Ainda que seja um dos melhores serviços de email gratuitos da Internet, o Gmail apresenta limitações. Uma das mais óbvias é o envio de mensagens com anexos de grandes dimensões. A Google muda isso com um novo tamanho, mas infelizmente não é para todos.

Enviar e receber mensagens maiores no Gmail

O envio de documentos de grande dimensão por e-mail sempre foi um problema, obrigando a recorrer a serviços externos na cloud. Depois de manter as mesmas restrições durante muitos anos, o Gmail está a aumentar o limite de anexos. Esta alteração procura simplificar o envio de informação do dia a dia.

De acordo com informações recentemente partilhadas, o serviço de email da Google está a abolir parcialmente o limite de tamanho de ficheiro de 25 megabytes, que vigorava há muito tempo. Até agora, quem tentasse enviar um ficheiro maior do que isso, o sistema bloqueava-o automaticamente e obrigava a gerar um link do Google Drive para o partilhar com sucesso.

Antes os utilizadores se entusiasmem demasiado, é importante esclarecer quem realmente beneficia com esta mudança. Esta melhoria tão aguardada é uma mudança reservada para as contas empresariais pagas, especificamente aquelas com o plano Enterprise Plus. Quem utiliza a caixa de correio gratuita padrão, não notará qualquer diferença.

Google não abre a novidade a todos os utilizadores

Os profissionais que cumpram os requisitos notarão a diferença imediatamente, uma vez que agora podem enviar 50 megabytes e receber 70 numa única mensagem. Para quem trabalha com apresentações extensas ou galerias de imagens, este aumento é muito mais útil a curto prazo do que as futuras funcionalidades inteligentes prometidas oficialmente.

O resto dos utilizadores terá de ser paciente. Como estão excluídos do sistema, as contas gratuitas continuarão limitadas a links na cloud quando precisarem de transferir ficheiros de maiores dimensões. Terão de se contentar com pequenas adições, como a recente chegada de reações rápidas com emojis para responder a e-mails.

A ativação destes novos limites de tamanho não requer o download de qualquer atualização manual para os diferentes dispositivos. Trata-se de uma modificação interna nos próprios servidores da Google, que será totalmente implementada em semanas. O processo já começou e será aplicado gradualmente a todos os utilizadores atuais do plano superior.