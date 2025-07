Matrículas para o 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos arrancam hoje. Pode fazer online!

Até ao próximo dia 11 deste mês, estão abertas as matrículas para o ano letivo 2025/2026 para os estudantes do 2.º, 3.º, 4.º e 5.º anos de escolaridade. A matrícula deverá ser feita no Portal das Matrículas.

Matrículas podem ser feitas online ou presencialmente...

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Antes de iniciar o processo de matrícula, a/o Encarregada/o de Educação deverá efetuar a sua autenticação no Portal das Matrículas. A autenticação poderá ser efetuada com recurso ao Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais de acesso aos sistemas da Autoridade Tributária.

Deve usar o Portal das Matrículas para:

Matrícula, pela primeira vez, na educação Pré-Escolar e no 1.º ano do ensino básico;

Renovar matrícula, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos;

Renovar matrícula para os outros anos sempre que pretenda ou seja necessária: A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; A alteração de encarregado de educação; A mudança de curso ou de percurso formativo; A escolha de disciplinas.



Entre 15 e 22 de julho realizam-se as matrículas dos alunos que vão para os 10.º e 12.º anos de escolaridade. A renovação da matrícula no que diz respeito à transição para o 5.º ano é obrigatória, e pode ser feita online no Portal das Matrículas ou presencialmente nas escolas.

Matrículas